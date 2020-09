Microsoft: EA Play ab Ende 2020 kostenlos zum Game Pass

Bald im Bündel: Game Pass und EA Play

Microsoft / Electronic Arts Micro­soft verkündet ein Weih­nachts­geschenk für Video­spieler, ab Ende des Jahres gibt es des Abon­nement EA Play kostenlos beim Xbox Game Pass für PC und Xbox Game Pass Ulti­mate dazu. Für Smart­phone- und Tablet-Gamer ist diese Offerte eben­falls inter­essant, da einige Elec­tronic-Arts-Titel über xCloud auch auf Mobil­geräten zur Verfü­gung stehen werden. Per Strea­ming können Sie demnächst also unter­wegs High­lights wie Star Wars Batt­lefront II, Need for Speed Heat, FIFA 20 oder Die Sims 4 genießen. Bald im Bündel: Game Pass und EA Play

Cloud-Gaming-Bündel von Micro­soft kommt

Vergan­genen Monat testeten wir xCloud, die Antwort des Redmonder Konzerns auf Stadia, GeForce Now und Co. Eine gute Inter­net­ver­bin­dung und ein Xbox-Gamepad voraus­gesetzt, können Sie mit diesem Service Konsolen- und PC-Spiele auf einem Smart­phone oder Tablet mit Android-Betriebs­system erleben. Apple stellt sich bei diesem Thema leider noch quer. Mit der Addi­tion des Dienstes EA Play erfährt der ohnehin schon gute Game Pass, dessen Titel sich eben­falls via xCloud streamen lassen, ein span­nendes Upgrade. Anmer­kung: Es handelt sich um die Stan­dard­ver­sion, nicht um die Pro-Version des Elec­tronic-Arts-Services. Zahlreiche EA-Videospiele halten bald beim Game Pass Einzug

Microsoft / Electronic Arts Norma­ler­weise kostet der Zugang 3,99 Euro pro Monat, der Xbox Game Pass für PC schlägt momentan mit der glei­chen Monats­gebühr zu Buche. Stan­dard­mäßig möchte Micro­soft 9,99 Euro für den PC-Game-Pass haben. Im Vergleich zum Einzel­abschluss beider Dienste sparen Sie also derzeit 50 Prozent. Wer den Xbox Game Pass Ulti­mate hat oder möchte, geht nicht leer aus. Auch diese Vari­ante, welche monat­lich mit 13,99 Euro zur Kasse bittet, bekommt EA Play spen­diert. Ledig­lich der Xbox Game Pass für Konsole (9,99 Euro / Monat) bleibt beim Bündel-Angebot außen vor. Im ersten Monat kosten Game Pass für PC und Game Pass Ulti­mate übri­gens nur 1 Euro.

Weiter­füh­rende Infor­mationen zum Micro­soft-EA-Deal

Der Zugang zu EA Play beinhaltet eine Biblio­thek von mehr als 60 Spielen für Konsole und PC. Ob alle Games direkt zum Start auch als Cloud-Vari­ante bereit­stehen, ist nicht bekannt. In der Pres­semit­tei­lung heißt es: „Die EA Play-Titel sind nicht nur auf Konsole und PC verfügbar; einige der besten EA Play-Spiele zockst Du als Ulti­mate-Mitglied dank Cloud-Gaming auch auf Deinem Android-Smart­phone oder Tablet ohne weitere Kosten.“ Es bleibt abzu­warten, wann genau die Koope­ration startet. Micro­soft merkt an, dass die Offerte zum Weih­nachts­geschäft 2020 einge­führt wird.