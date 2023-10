Windows Phone: Microsoft-CEO glaubt an vertane Chance

Foto: teltarif.de Vor kurzem jährte sich die Einfüh­rung von Windows Phone 7 das 13. Mal, Micro­softs CEO scheint die Aufgabe des haus­eigenen Betriebs­sys­tems zu bereuen. In einem Inter­view mit Busi­ness Insider wurde Satya Nadella nicht nur nach seiner besten, sondern auch nach seiner schlech­testen Entschei­dung gefragt. In diesem Kontext erklärte er, dass es ihm beson­ders schwer­fiel, den Sektor der Mobil­tele­fone aufzu­geben. Er hält es für möglich, dass es einen Weg gegeben hätte, die Platt­form mit einer anderen Stra­tegie wieder auf Kurs zu bringen.

Vor 13 Jahren sagte Micro­soft Google und Apple den Kampf an

Foto: teltarif.de Am 21. Oktober 2010 hatte der Redmonder Soft­ware­kon­zern sein mobiles Betriebs­system Windows Phone 7 fertig­gestellt. Die Benut­zer­ober­fläche mit den Live-Kacheln hob sich stark vom Bedien­kon­zept der Platz­hir­sche Android und iOS ab. Mit HTC, Samsung und LG hatte der dama­lige CEO zu Beginn starke Partner an Bord geholt. Nachdem Nokia mit seinen eigenen Betriebs­sys­temen wie Symbian und MeeGo geschei­tert war, avan­cierte die Smart­phone-Sparte des finni­schen Unter­neh­mens zum größten Unter­stützer von Windows Phone 7 und dessen Nach­folger. Gegen Android und iOS war jedoch kein Kraut gewachsen.

Am 14. Januar 2020 veröf­fent­lichte Micro­soft das letzte Update für Windows 10 Mobile und begrub damit diese Ära. Zu früh? Gegen­über Busi­ness Insider äußerte sich Firmen­chef Satya Nadella leicht melan­cho­lisch bezüg­lich der früheren Windows-Smart­phones. Die Platt­form einzu­stampfen war für ihn „eine der schwie­rigsten Entschei­dungen“ als er CEO wurde. Es sei eine Entschei­dung, über die seines Erach­tens nach viele Menschen reden. Im Nach­hinein denkt die Führungs­kraft, dass es „Wege gegeben hätte, es zum Laufen zu bringen“. Beispiels­weise indem man die Kate­gorie zwischen PCs, Tablets und Handys neu erfinden würde.

Mit Surface Duo zurück ins Smart­phone-Geschäft

Eine solche Neuin­ter­pre­tation brachte Micro­soft vor drei Jahren mit dem Surface Duo auf den Markt. Ein auf Android basie­rendes Mobil­telefon, das der Windows-Schöpfer ungern als Smart­phone beti­telt. Zwei 5,6 Zoll große Displays ergeben aufge­klappt eine nutz­bare Fläche von 8,1 Zoll. Beim vor zwei Jahren erschienen Surface Duo 2 stei­gerte der Hersteller die beiden Bild­schirme auf 5,8 Zoll, was zu insge­samt 8,3 Zoll führt. Auf ein falt­bares Display verzich­tete Micro­soft bislang. Es gibt aber Gerüchte, dass ein geis­tiger Nach­folger über ein solches verfügen könnte.

