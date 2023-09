Microsoft führt KI-Assistenten in Windows ein

Micro­soft wird von kommender Woche an seinen KI-Assis­tenten Copilot in das Betriebs­system Windows bringen. Die Soft­ware werde zunächst am 26. September in früher Form in einem kosten­losen Update für Windows 11 verfügbar sein, kündigte Micro­soft am Donnerstag an. Im weiteren Jahres­ver­lauf werde Copilot unter anderem auch im Webbrowser Edge und der Cloud-Platt­form Micro­soft 365 verfügbar sein.

Eine zentrale Idee dabei ist, den KI-Helfer quer über verschie­dene Ange­bote und Geräte in einheit­licher Form nutzbar zu machen. Dafür dürfe man Produkte wie Websuche, Büro-Programme oder Betriebs­sys­teme nicht mehr als sepa­rate Kate­gorien betrachten, betonte Micro­soft-Chef Satya Nadella. Ein Beispiel für neue Funk­tionen war, dass der Copilot zu in einer E-Mail erwähnten Orten auto­matisch die genaue Posi­tion heraus­suchen kann.

Kosten für den Copi­loten

Satya Nadella, Microsoft chairman and chief executive officer

Bild: Microsoft Der Konzern hatte den Copi­loten für die Office-Soft­ware im März ange­kün­digt und will ihn Unter­neh­mens­kunden zusätz­lich zum Preis des Micro­soft-365-Abos für 30 Dollar pro Nutzer im Monat anbieten. Konkur­renten wie Google und der Unter­neh­mens­soft­ware-Spezia­list Sales­force arbeiten eben­falls daran, ihre Ange­bote mit Künst­licher Intel­ligenz aufzu­rüsten.

KI-Assis­tenten können unter anderem Inhalte aus einem Text zusam­men­fassen und für Nutzer Entwürfe von E-Mail oder Nach­richten formu­lieren. Micro­soft ging für seine KI-Funk­tionen einen milli­arden­schweren Pakt mit dem Start-up OpenAI ein, von dem der Chatbot ChatGPT stammt.

