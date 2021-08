Cloud-Dienst: Microsoft Windows 365 ab sofort verfügbar

Windows 365 ist ab sofort allge­mein verfügbar. Das kündigte Scott Manchester, Partner Director of Program Manage­ment für Windows 365, in einem Blog­post an.

Mitte Juli wurde das cloud­basierte Betriebs­system erst­mals auf der welt­weiten Part­ner­kon­ferenz Inspire vorge­stellt.

Ab in die Cloud

Windows 365 ist ein Cloud-Service, der Unter­nehmen jeder Größe neue Möglich­keiten zur Nutzung von Windows 10 oder Windows 11 eröffnen soll, findet der Soft­ware­kon­zern. Damit möchte Micro­soft nun das komplette Betriebs­system samt Anwen­dungen, Daten und Einstel­lungen in die Micro­soft Cloud verla­gern, wo es auf verschie­densten Firmen­geräten mit Grund-Betriebs­sys­temen wie Windows, Linux, iOS, macOS oder Android nutzbar ist und die "Leis­tungs­fähig­keit" des lokal verwen­deten Compu­ters kaum noch eine Rolle spielen sollte.

Das neue Betriebs­system gibt es in zwei Editionen: Windows 365 Busi­ness für Unter­nehmen bis zu 300 Mitar­beiter und Windows 365 Enter­prise für Unter­nehmen mit mehr als 300 Mitar­beiter.

Einsteiger-Preise ab 33 Euro im Monat

So in etwa könnte Windows 365 auf dem Bildschirm des Kunden aussehen. Die Rechenpower steckt irgendwo in der Cloud

Grafik: Microsoft Die von Micro­soft aufge­rufenen Preise für das virtu­elle Windows in der Cloud starten bei 33,55 Euro (28,20 Euro netto) pro Benutzer und Monat im Tarif "Basic": zwei virtu­elle CPUs, 4 GB RAM und 128 GB Spei­cher sind enthalten). Beim "Stan­dard"-Tarif kostet es 44,39 Euro (37,30 Euro netto) pro Monat für mehr RAM-Spei­cher (8 GB), sonst bleibt es bei zwei virtu­ellen CPUs und 128 GB Spei­cher. Richtig Premium ist der Preis von 71,51 Euro (60,10 Euro netto) pro Monat ("Premium") für vier virtu­elle CPUs, 16 GB RAM und 128 GB Spei­cher.

In diesen Modellen können bis zu 300 Nutzer "ange­schlossen" werden. Die Webver­sionen von Office-Apps, Outlook und OneDrive werden unter­stützt, ferner Micro­soft Teams (in verschie­denen Stufen). Bei "Premium" gehören auch Micro­soft Visual Studio (zum Entwi­ckeln von eigenen Programmen), Power BI (zum Aufbe­reiten von Geschäfts­daten) und Dyna­mics 365 (für Enter­prise-Resource-Plan­ning (ERP) und Customer-Rela­tionship-Manage­ment (CRM) in einer Cloud-Umge­bung und zur Einbin­dung in Office 365) dazu.

Anlei­tungen im Netz

Micro­soft erklärt sein Angebot auf einer eigenen Webseite und gibt Tipps zum ersten Start. In einem YouTube-Video wird die Instal­lation und Bedie­nung vorge­führt:

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Micro­soft Windows ist das welt­weit am weitesten verbrei­tete Betriebs­system. Zwar hat fast jeder Nutzer seine eigenen spezi­ellen Erfah­rungen, zwar wird bei jeder neuen Version von Windows erst einmal heftig auf Micro­soft geschimpft, aber sämt­liche Alter­nativen wie zum Beispiel die Linux-Welt sind viel zu zersplit­tert.

Außerdem erfor­dern sie viel mehr Eigen­initia­tive und Sach­kenntnis oder man lebt lieber in einer leicht exklu­siven relativ teuren Welt des MacOS-Betriebs­sys­tems.

Was bringt ein Cloud-Betriebs­system und was gibts fürs Geld?

Die Idee eines Cloud Betriebs­sys­tems ist für Micro­soft inter­essant: Jetzt muss jeder Nutzer regel­mäßig zahlen. An einem bisher einmal verkauften Computer mit vorin­stal­liertem Betriebs­system verdient Micro­soft nur ein einziges Mal und wie viele "dezen­trale Sicher­heits­kopien" der Soft­ware im Umlauf sind, wird höchs­tens Micro­soft wissen.

Zwar ist in diesen Preisen das komplette System samt Updates und Wartung seitens Micro­soft enthalten. Doch selbst, wenn man sich pro lokalem Computer eine offi­zielle Windows-10-Lizenz für aktuell knapp 300 Euro kauft (an der "Front" oft wesent­lich güns­tiger), dürfte die lokale Lösung unterm Strich weitaus güns­tiger bleiben.

Der private oder klein­gewerb­liche Nutzer muss auf seine Kosten schauen und eine monat­liche Grund­gebühr ab 33 Euro für die Möglich­keit, seinen Computer nutzen zu können, wird sich da gewiss nicht durch­setzen lassen. Gut möglich, dass bald durch Micro­soft dicke Rabatte einge­räumt werden (müssen).

Ein Computer mit Windows ist und bleibt weiter sinn­voll. Ob man das "Schlacht­schiff Micro­soft Office" braucht oder sich mit güns­tigeren Alter­nativen wie LibreOffice oder Soft­maker und Thun­der­bird (für Kalender und E-Mail) zufrieden gibt, kann jeder Anwender selbst für sich entscheiden. Private Nutzer und kosten­bewusste Unter­nehmen mit eigenem IT-Support können weiterhin das Betriebs­system auf der lokalen Fest­platte instal­lieren oder einen Computer mit vorin­stal­liertem System kaufen.

