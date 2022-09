Windows 11 2022: Android-Apps via Amazon auch bei uns

Wie berichtet hat Micro­soft damit begonnen, das große Windows 11 2022 Update auszu­rollen. Dieses weitet unter anderem die Vorschau für die Nutzung von Android-Apps via Amazon Apps­tore auf Deutsch­land und andere Regionen aus. Somit können mehr Anwender von den über 20.000 kompa­tiblen Mobil­gerät-Anwen­dungen profi­tieren. Micro­soft merkt an, dass für das Feature spezi­elle Mindest­anfor­derungen der Windows-11-Geräte erfüllt sein müssen. Ferner verbes­sert die Aktua­lisie­rung die Mehr­fenster-Anord­nungen, führt Tabs in den Windows Explorer ein und ergänzt system­weite Live-Unter­titel sowie einen „Nicht-stören-Modus“.

Microsoft In einem Blog­bei­trag infor­miert Micro­soft über die Verfüg­bar­keit des Windows 11 2022 Updates. Ab sofort wird es in mehr als 190 Ländern ausge­rollt. Darunter Deutsch­land, Öster­reich, die Schweiz, Frank­reich, Italien und Spanien. Beson­ders inter­essant mutet die ausge­dehnte Vorschau des Amazon Apps­tores an. Hier­zulande und in diversen weiteren Gebieten lassen sich über diese Soft­ware nun zahl­reiche Android-Anwen­dungen auspro­bieren. Bislang war das Test­pro­gramm Nutzern in den USA vorbe­halten.

Durch die Koope­ration von Micro­soft und Amazon finden mehr als 20.000 Smart­phone-Apps den Weg auf Desktop-Rechner, Note­books und Conver­tibles mit Windows 11. Auf dieser Webseite gibt das Redmonder Unter­nehmen die Länder für den inter­natio­nalen Start der Apps­tore-Vorschau bekannt. Die dort erhält­lichen Programme und Spiele seien für Geräte verfügbar, welche den Hard­ware-Anfor­derungen für das Feature entspre­chen. Unter anderem müssen 8 GB RAM verbaut sein. Windows 11 S-Mode und das SoC Snap­dragon 7c werden nicht unter­stützt, der Chip­satz Snap­dragon 8c hingegen schon.

Was bietet das Windows 11 2022 Update sonst noch?

Der Windows Explorer hat jetzt Tabs

Microsoft Die Snap layouts, wohinter sich Mehr­fenster-Anord­nungen verbergen, wurden über­arbeitet. Es gibt nicht nur zusätz­liche Konfi­gura­tionen, sondern auch eine bessere Touch­screen-Unter­stüt­zung und die Möglich­keit, mehrere Browser-Tabs von Micro­soft-Edge als Fenster anzu­ordnen. Ein wich­tiger Schritt in puncto Barrie­refrei­heit sind die system­weiten Live-Über­set­zungen. Die Echt­zeit­über­set­zungen können auto­matisch von jedweder Audio­quelle in Windows 11 erzeugt werden. Ein „Nicht-stören-Modus“ für konzen­triertes Arbeiten, neue Audio- und Video-Effekte für Video­chats und die Video­bear­bei­tungs-App Clip­champ zählen zu den weiteren Neue­rungen.

