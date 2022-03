Windows 10/11: März-Updates erschienen

Am gest­rigen Abend gab es nicht nur eine Keynote von Apple, sondern auch die monat­lichen Sicher­heits­updates von Micro­soft für die Betriebs­sys­teme Windows 10 und 11. Diese werden immer am zweiten Dienstag eines Monats um 19 Uhr (deut­scher Zeit) ausge­lie­fert, in Redmond (dem Stamm­sitz von Micro­soft) ist es dann 10 Uhr Morgens.

Lang­same Computer gehan­dicapt

Ältere Maschinen lassen sich mit der Suche nach Updates, dem Laden und der Installation viel Zeit

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Micro­soft hat kürz­lich einge­räumt, dass Windows-Computer, die nur selten und nur für kurze Zeit einge­schaltet werden, gar nicht immer auto­matisch alle Updates mitbe­kommen. Gerade lang­samere Maschinen können davon betroffen sein. Es lohnt sich also, den Computer einzu­schalten und aktiv nach Updates zu suchen und danach den Rechner drei bis vier Stunden oder sogar über Nacht durch­laufen zu lassen.

Sobald Windows hoch­gefahren ist, drücken Sie gleich­zeitig die Windows-Flag­gen­taste (z.B. unten links, die zweite von links) und die Taste "R" für "Run". Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie "winver" eintippen und mit der Einga­betaste abschließen. Nun poppt ein Fenster auf, das über die aktu­elle Windows-Version infor­miert.

Wenn Sie Windows 10 verwenden, sollte hier Windows 10 19044 (21H2) gefolgt von einer vier­stel­ligen Zahl stehen, aktuell ist das die 1586. Ist die größere Zahl kleiner als 19044, brau­chen Sie unbe­dingt ein "Funk­tions­update". Auch wenn es lästig klingt und einige Zeit braucht, sollten Sie das unver­züg­lich einspielen.

Lautet die größere Zahl 18363 oder ist sogar noch nied­riger, kann ein regu­läres Update nicht mehr so einfach möglich sein. Hier sollte der Windows 10 Update-Assis­tent bemüht werden. Dieser wird gestartet und bereitet alles vor. Sie sollten aber vier bis sechs Stunden (oft auch mehr Zeit) veran­schlagen und während dieser Zeit den Rechner nicht benutzen. Einen Laptop sollten Sie mit dem Lade­gerät verbunden lassen.

Windows 10 wird noch mit Updates versorgt

Abfrage mit "winver": Wenn diese Zahlen erscheinen, ist Windows 10 aktuell

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Steht die Zahl bei 19042 oder 19043 oder schon 19044, klicken Sie auf die Windows-Start­flagge unten links und auf das Zahnrad-Symbol. Es erscheint ein blauer Bild­schirm mit einem Zahnrad in der Mitte und dann wird ein Menü Sicher­heit und Updates vorge­schlagen (evtl. die Maus nach unten bewegen ("Scrollen").

Dabei werden verschie­dene Updates ange­boten, die geladen werden müssen und erst wenn alle Updates zu 100 Prozent instal­liert und ein Neustart ange­boten wird, kann der Rechner neu gestartet werden. Danach sollte aber noch­mals nach Updates geschaut werden. Es kann durchaus vorkommen, dass einige weitere Updates erst nach­träg­lich auftau­chen. Zum Schluss sollten Sie erneut den Test mit "winver" durch­führen. Erscheint "19044.1586", ist bis zum nächsten Update alles in Ordnung.

Muss ich Windows 11 instal­lieren?

Ältere Rechner unter­stützen Windows 11 oft nicht. Ein Kompa­tibi­litäts-Tool, das geladen und instal­liert werden kann, gibt darüber Auskunft. Wessen Rechner die Anfor­derungen nicht erfüllt oder Anwender, die der Sache nicht trauen, können bei Windows 10 bleiben, was bis 2025 mit Updates versorgt werden soll.

Es gibt auch Tricks, wie eigent­lich nicht kompa­tible Rechner mit Windows 11 versorgt werden können. Davon würden wir aber bei produktiv genutzten Geräten abraten. Die aktuellen Werte von "winver" für Windows 11

Screenshot: Henning Gajek / teltarif.de Wer schon Windows 11 hat, startet die Windows-Flagge und das Zahn­rad­symbol und prüft die Updates. Auch hier kann das Programm "winver" einge­setzt werden. Der kumu­lative Sicher­heits­patch hat die Nummer KB 5011493 und erhöht die Versi­ons­nummer auf die "22000.556". Kumu­lativ bedeutet, dass der Rechner erst einmal alle vergan­genen Updates über­prüft und bei Bedarf nach­holt. Wenn der Rechner z.B. mehrere Monate ausge­schaltet war, ist einiges nach­zuholen. Wer im Februar das optio­nale Update KB5010414 nicht instal­liert haben sollte, bekommt dieses bei der Gele­gen­heit eben­falls nach­gelie­fert.

Probleme sollte es mit dem Update nicht geben. Falls der Fehler "0x800f0988" auftau­chen sollte, hilft nach Angaben des infor­mativen Portals desk­modder eine "Inplace-Repa­ratur".

Was ändert sich?

Das Sicher­heits­update (KB5011493) besei­tigt unter anderem ein Problem, was beim Zurück­setzen eines Windows-Gerätes auftreten konnte. Falls es bereits Ordner gab, die schon früher repa­riert wurden, beispiels­weise von Micro­soft OneDrive.

Wer hier "Alles entfernen" wählt, könnte am Ende Dateien übrig behalten, die eigent­lich gelöscht werden sollten. Es kann auch sein, dass diese Dateien erst sieben Tage später verschwinden.

