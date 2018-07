Schnäppchen: Microsoft Surface Pro mit Core i5 und Tastatur

Das Surface Pro (2017) wird aktuell bei den Elektronikhändlern Media Markt und Saturn in der mittleren Ausführung für nur 849 Euro offeriert. Die Tastatur-Hüllle Pro Signature Type Cover liegt kostenlos bei.

Bei Media Markt und Saturn können Interessenten eines Microsoft Surface Pro derzeit kräftig sparen. Das leistungsfähige Windows-10-Tablet wird von den Elektronikhändlern momentan für 849 Euro angeboten – inklusive kostenlosem Pro Signature Type Cover. Es handelt sich um die Ausgabe mit Intel Core i5, 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Im Vergleich zu anderen Shops ergibt sich eine Ersparnis von mindestens 150 Euro, bezieht man die gratis Tastatur-Hülle mit ein, sind es sogar rund 250 Euro.

Microsoft Surface Pro zum Schnäppchenpreis



Das Microsoft Surface Pro lässt sich auch als Notebook verwenden

Weitere Ausstattungsmerkmale des Microsoft Surface Pro

Dieses mobile Endgerät ist ein Notebook im Tablet-Pelz. Im Sommer 2017 erschien das aktuelle Surface Pro, das einen guten Kompromiss aus Mobilität und Performance bietet. Das Produkt ist nur 8,5 mm dick und wiegt angemessene 770 g. Office-Nutzer, aber auch Multimedia-Fans können sich den Flachrechner nun zum Schnäppchenpreis in der mittleren Ausbaustufe sichern. Das bei Media Markt und Saturn offerierte Angebot bezieht sich auf die Variante mit dem Prozessor Intel Core i5-7300U (Dual-Core mit vier Threads), der GPU Intel HD 620, 8 GB LPDDR3 Arbeitsspeicher und 128 GB SSD-Speicherplatz. Für 849 Euro ist das ein wirklich faires Paket, der nächst günstigste Anbieter ist laut Preisvergleich der Händler One telecom, der 999 Euro verlangt. Jedoch ergibt sich eine noch größere Ersparnis, da Media Markt und Saturn das Pro Signature Type Cover kostenlos beilegen. Die Tastatur-Hülle schlägt ansonsten mit mindestens 99 Euro zu Buche. Versandkosten fallen bei der Bestellung keine an.



12,3-Zoll-Tablet: Microsoft Surface Pro

Microsoft Surface Pro Datenblatt

Das Tablet kommt mit großzügigem 12,3-Zoll-Display daher, das mit 2736 mal 1824 Pixel auflöst. An Schnittstellen gibt es WLAN-ac, Bluetooth 4.1, USB 3.0, Kopfhöreranschluss, Mini DisplayPort, Surface Connect und den Surface-Cover-Anschluss. Übrigens: falls der 128 GB große Speicherplatz nicht ausreichen sollte, kann dieser via microSD-Karte erweitert werden. Für Schnappschüsse und Videochats lassen sich die 8-Megapixel-Kamera (Rückseite) und die 5-Megapixel-Selfie-Knipse verwenden. Windows 10 Professional als vorinstalliertes Betriebssystem, eine Testversion von Office, Stereo-Lautsprecher und ein Akku, der 13,5 Stunden durchhalten soll, runden das Paket ab.