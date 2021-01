Für Firmen und Schulen: Surface Pro 7+ und Hub 2S 85 Zoll

Micro­soft hat zwei Neuheiten für den Geschäfts­kunden- und Bildungs­bereich vorge­stellt, welche zum einen das mobile Arbeiten und zum anderen die stand­ort­über­grei­fende Zusam­men­arbeit fördern sollen. Es handelt sich um das 2-in-Conver­tible Surface Pro 7+ for Busi­ness und das Surface Hub 2S. Mit der LTE-Schnitt­stelle und der auf bis zu 15 Stunden gestei­gerten Akku­lauf­zeit des Busi­ness-Flach­rech­ners ist für eine flexi­blere Konnek­tivität und eine längere Nutzungs­dauer gesorgt. Zudem gibt es neue Intel-Core-Prozes­soren der elften Gene­ration. Das gigan­tische Smart­board profi­tiert von den aus Windows 10 bekannten Funk­tionen und Anwen­dungen.

Surface Pro 7+ soll Unter­nehmen und Lehr­insti­tute berei­chern

Das Microsoft Surface Pro 7+ for Business

Microsoft Das bereits erhält­liche Surface Pro 7 for Busi­ness bekommt ab Freitag, dem 15. Januar 2021, eine verbes­serte Version zur Seite gestellt. Mit dem Surface Pro 7+ for Busi­ness will Micro­soft Firmen und Bildungs­ein­rich­tungen ausstatten, welche mehr Flexi­bilität und Ausdauer benö­tigen. Über den (optional) einge­bauten Nano-SIM-Karten­schacht wird bei Bedarf eine LTE-Verbin­dung reali­siert. Hierbei liefert das Modem Qual­comm Snap­dragon X20 eine Down­load-Band­breite von maximal 1,2 GBit/s. WLAN 802.11ax und Blue­tooth 5.0 zählen auch zu den draht­losen Schnitt­stellen. Surface Pro 7+ for Business mit Type Cover

Microsoft Ein weiterer Vorzug des Surface Pro 7+ gegen­über dem Surface Pro 7 ist die gestei­gerte Akku­lauf­zeit. War zuvor bei spätes­tens 10,5 Stunden Schluss, hält das neue Mobil­gerät bis zu 15 Stunden durch. Die austausch­bare SSD dürfte eben­falls bei vielen Unter­nehmen und Schulen von Vorteil sein, so lässt sich etwa ein größerer Daten­spei­cher anschließen. Ab Werk gibt es maximal 1 TB SSD und 32 GB RAM. Das Display bleibt bei 12,3 Zoll und beher­bergt weiterhin 2736 mal 1824 Pixel. Ein TPM-2.0-Sicher­heits­chip schützt sensible Daten. Zu guter Letzt sei noch die bis zum Faktor 2,1 gestei­gerte Perfor­mance aufgrund der neueren Intel-Core-CPUs (Gene­ration 11) genannt.

Bild­schirm-Koloss: Surface Hub 2S 85 Zoll

Surface Hub 2S 85 Zoll

Microsoft Im Herbst 2019 star­tete Micro­soft sein Smart­board Surface Hub 2S mit 50 Zoll großer Anzeige. Es finden ein Intel-Core-Prozessor der achten Gene­ration, 8 GB RAM und eine Intel-UHD-620-GPU Verwen­dung. Mitt­ler­weile sind die Anfor­derungen von Konzernen und Lehr­insti­tuten gestiegen. Entspre­chend hievte das Redmonder Unter­nehmen die Bild­schirm­größe auf 85 Zoll (IPS-LCD, 100 Hz). Es wird eine Auflö­sung von 3840 mal 2160 Pixeln geboten. Eingaben können simultan mit 20 Berüh­rungs­punkten des Touch­screens erfolgen. Die rest­liche Hard­ware bleibt größ­ten­teils unver­ändert. Markt­start des Surface Hub 2S 85 Zoll ist der 12. Februar 2021.

Was kosten Surface Pro 7+ und Surface Hub 2S 85 Zoll?

Surface Pro 7+ mit Surface Pen

Microsoft Wie gewohnt wird der Anschaf­fungs­preis des Conver­tibles nach CPU-Leis­tung und Spei­cher­menge gestaf­felt. In der güns­tigsten Ausgabe mit Core i3, 128 GB SSD und 8 GB RAM kostet das Surface Pro 7+ for Busi­ness 1029 Euro. Die teuerste Konfi­gura­tion bestehend aus Core i7, 1 TB SSD und 32 GB RAM bittet mit 3149 Euro zur Kasse. Für die LTE-Versionen werden 1329 Euro (Core i5, 128 GB SSD, 8 GB RAM), 1629 Euro (Core i5, 256 GB SSD, 8 GB RAM) und 1849 Euro (Core i5, 256 GB SSD, 16 GB RAM) fällig. Ein dedi­ziertes Modell des Surface Pro 7+ für Bildungs­ein­rich­tungen samt Core i5, 128 GB SSD und 8 GB RAM kostet 1049 Euro.

Beziehen lässt sich das Conver­tible laut Hersteller bei auto­risierten Resel­lern, es dürfte aber auch bei anderen gängigen Online­shops auftau­chen. So ist das Surface Pro 7 etwa bei Media Markt und Saturn erhält­lich. Tastatur und Stylus sind nicht im Liefer­umfang enthalten. Für Firmen und Schulen, die sich für das Smart­board aus dem Hause Micro­soft inter­essieren, liegt die Inves­titi­ons­summe höher. Während das bereits verfüg­bare 50-Zoll-Modell mit knapp 9600 Euro zu Buche schlägt, kostet die größere Fassung entspre­chend mehr. Eine offi­zielle Preis­angabe fanden wir in der uns vorlie­genden Pres­semit­tei­lung nicht. Auch bei diesem Produkt verweist Micro­soft auf die Reseller. Surface Hub 2S 85 Zoll (links) und 50 Zoll (rechts)

Microsoft Aller­dings listet ein erster Händler, Beamer­shop24, das Surface Hub 2S 85 Zoll für 25.850 Euro. Somit können entspre­chende Unter­nehmen oder Einrich­tungen das Smart­board bei Bedarf auch über andere Bezugs­quellen erwerben. Wobei ein umfas­sender tech­nischer Support nach dem Kauf und weitere Servi­cedienste auf diesem Weg entfallen.