Laptop Go 2: Microsoft stellt neues "günstigeres" Surface vor

Micro­softs Laptop-Sparte ist an der Modell­bezeich­nung "Surface" erkennbar. Mit dem Surface Laptop Go 2 bringt der Konzern in Kürze ein neues "güns­tigeres" Surface auf den Markt.

Wer ein neues Laptop sucht, der könnte sich bald mal bei Micro­soft umschauen. Der Konzern stellte jüngst das "Surface Laptop Go 2" vor. Im Spec­sheet heißt es (über­setzt), dass es sich bei genanntem Modell um die nächste Evolu­tions­stufe des am leich­testen und güns­tigsten Surface Laptop handelt.

Das mag aus Herstel­ler­sicht zutreffen, "günstig" ist das Surface Laptop Go 2 im Hinblick auf die happigen Aufpreise für mehr Spei­cher­aus­stat­tung jedoch nicht.

Wir haben einen Über­blick verschafft, was im Micro­soft Surface Laptop Go 2 drin­steckt. Die wich­tigsten Details zum porta­blen Computer lesen Sie bei uns.

Micro­soft Surface Laptop Go 2

Microsoft Surface Laptop Go 2

Bild: Microsoft Das Surface Laptop Go 2 soll sich durch ein kompaktes und leichtes Format auszeichnen. Die Maße des Geräts sind mit 10,95 Zoll mal 8,12 Zoll mal 0,62 Zoll ange­geben, das Gewicht liegt bei 1127 Gramm. Zum Vergleich: Das Apple MacBook Air 2020 (M1) in 13 Zoll wiegt laut Daten­blatt 1290 Gramm. Auf eine Display­größe von 12,4 Zoll (1536 mal 1024 Pixel, 148 ppi) kommt das neue Gerät von Micro­soft.

Das Top besteht aus Alumi­nium, die Basis aus einer Kompo­sition aus Alumi­nium und Poly­car­bonat. Wir haben das neue Surface nun nicht selbst in der Hand gehabt, aus der Erfah­rung - auch mit ähnlich wiegenden MacBooks von Apple - können wir aber sagen, dass es sich bei dem ange­gebenen Gewicht durchaus um ein komfor­tables Attribut handelt.

Für Leis­tung sorgt ein Intel-I5-Prozessor der 11. Gene­ration. Ausdauer von bis zu 13,5 Stunden soll der schnelles Laden mit 39W unter­stüt­zende Akku des Compu­ters gewähr­leisten. Für Video­calls gibt es eine HD-Front­kamera (720p). Wich­tige Anschlüsse sind 1 x USB-A, 1 x USB-C, ein 3,5-mm-Klin­ken­anschluss sowie ein Surface Connect Port. Weiterhin unter­stützt das Surface Laptop Go 2 Wi-Fi 6 und Blue­tooth 5.1. Der Power­button fungiert gleich­zeitig als Finger­abdruck­sensor, um das Display zu entsperren. Diese Möglich­keit ist jedoch abhängig von der Version und nicht in der Vari­ante 4 GB/128 GB inte­griert. Dabei handelt es sich um das Einstiegs­modell, das Privat­kunden mit der Betriebs­ver­sion Windows 11 Home zum Preis von 669 Euro ab dem 7. Juni erstehen können.

Viel Spei­cher, hoher Preis

Je nach Version gibt es einen Powerbutton mit Fingerabdrucksensor

Bild: Microsoft Wer mehr Spei­cher benö­tigt, zahlt für die Version mit 8 GB/128 GB 769 Euro. Weitere 100 Euro Aufpreis (869 Euro) fallen für die Vari­ante mit der Kombi­nation 8 GB/256 GB an. Wahl­farben sind Platin, Eisblau, Sand­stein und Salbei, wobei es das Basis­modell nur in der Farbe Platin exklu­sive über den Micro­soft Store geben wird.

Geschäfts­kunden haben die Wahl zwischen Surface-Vari­anten mit Windows 11 und Windows 10. Die Preise liegen je nach Spei­cher­aus­stat­tung zwischen 769 Euro und 1169 Euro (Windows 11) bezie­hungs­weise 799 Euro und 1199 Euro (Windows 10). Alle Ausfüh­rungen für Geschäfts­kunden sind nur in der Farbe Platin erhält­lich.

Prak­tisch ist grund­sätz­lich, dass der SSD-Spei­cher beim Surface Laptop Go 2 austauschbar ist. Das gehöre laut Hersteller zum Thema Nach­hal­tig­keit bei der Hard­ware. Neben der Fest­platte sind auch das C-Cover (Tastatur und Trackpad), das AB-Cover (Display), der Akku und das Surflink-Kabel austauschbar.

