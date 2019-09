Microsoft: So sieht der neue Surface Hub 2S aus

Micro­soft erwei­tert auf der IFA sein Universum an Surface-Geräten. Der Surface Hub 2S ist ein mobiler Präsen­tati­onscom­puter mit riesigem Display, der über­wiegend für Konfe­renzen gedacht ist.

Micro­soft legt seinen Schwer­punkt auf der IFA in Berlin auf sein digi­tales White­board Surface Hub 2S. Seit Mitt­woch wird die inter­aktive Tafel auch in Deutsch­land an Geschäfts­kunden ausge­liefert.

Das rund 9700 Euro teure Gerät hat ein 50 Zoll großes berüh­rungs­empfind­liches Display mit 4k-Auflö­sung und ist mit einer Kamera für die Team­arbeit ausge­stattet. Über inte­grierte Laut­spre­cher und Mikro­fone können sich so auch Mitar­beiter etwa aus anderen Stand­orten einwählen und am Meeting teil­nehmen.



Schreiben und Löschen auf dem Surface Hub wie auf einer Flipchart Schreiben und Löschen auf dem Surface Hub wie auf einer Flipchart



Modellbezeichnung in der Ecke Modellbezeichnung in der Ecke



Im Ständer ist der Akku integriert Im Ständer ist der Akku integriert

Auf dem Display können mehrere Team-Mitglieder gleich­zeitig an Entwürfen zeichnen, verschie­dene Objekte wie zum Beispiel Excel-Tabellen einbinden oder auch unter­nehmens­eigene Soft­ware nutzen.Entwi­ckelt ist das Surface Hub 2S speziell für die flexible Team­arbeit und gehe mit inno­vativem Zubehör über tradi­tionelle Konfe­renz­raum-Szena­rien weit hinaus, sagte Andre Hansel von Micro­soft Deutsch­land.

Alle bishe­rigen Surface-Geräte haben wir auf unserer Surface-Über­sichts­seite aufge­listet.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)