Gravis-Shops: Microsoft Surface neben Apple iPad

Surface-Produkte von Microsoft bei Gravis Gravis ist in vielen deutschen Städten eine bei Apple-Jüngern angesehene Shop-Kette, weil dort seit vielen Jahren Apple-Produkte oft günstiger als direkt bei Apple verkauft werden. Seit über vier Jahren gehört Gravis nun zur Freenet-Gruppe - damals begann Gravis damit, auch Produkte anderer Hersteller ins Sortiment aufzunehmen. Apple-Geräte bilden aber weiterhin einen wichtigen Schwerpunkt.

Durch das Shop-in-Shop-Konzept gibt es in Gravis-Filialen bereits separate Verkaufsbereiche für die Hardware von Samsung, Sony, Amazon, Bowers & Wilkins und anderen. Nun halten die Geräte eines weiteren Giganten Einzug in die grünen Shops: Gravis gab heute bekannt, dass die Surface-Produkte von Microsoft ins Sortiment aufgenommen werden.

Professionelle Anwender und Kreative sollen beraten werden

Am 15. Juni geht es los: Ab diesem Tag wird Gravis ausgewählte Microsoft-Geräte verkaufen. Außerdem wird Gravis nach eigenen Angaben in fünf Filialen exklusiver Launchpartner der neuen Produkte Surface Studio, Surface Laptop und Surface Pro sein. In den fünf ausgewählten Stores - und zwar in Berlin-Charlottenburg, Köln-Altstadt, München-Schwabing, Münster und Rostock - wird es darüber hinaus auch noch das Surface Book Performance Base zu kaufen geben.

Ebenfalls ins Sortiment nimmt Gravis das Original-Zubehör zu den Surface-Geräten. Wenige Zentimeter neben den Apple-Produkten werden die Microsoft Geräte in den Gravis-Stores aber offenbar nicht stehen: Gravis verwendet für die Microsoft-Hardware neue separate Verkaufsmöbel.

Die Shop-Kette will übrigens nicht nur private, sondern auch professionelle Anwender ansprechen und diesen gegebenenfalls weitere Produkte gemeinsam mit der Hardware verkaufen, beispielsweise Grafik- oder Design-Software. Für die Verwendung derartiger Programme auf Microsoft-Hardware sollen die Gravis-Shopmitarbeiter speziell geschult werden.

"Die Surface Produkte von Microsoft setzen Maßstäbe hinsichtlich Performance, Usability und Design und ergänzen damit auf hervorragende Weise unser Angebot für 'Pro-Anwender'", äußerte sich Gravis-Geschäftsführer Jan Sperlich. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Microsoft und kommen unserem Anspruch nach, unseren Kunden eine optimale Vorauswahl für ihr digitales Leben zu bieten."