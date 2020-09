Schnäppchencheck: Surface bei Media-Saturn & Amazon

Bei Media Markt und Saturn können Micro­soft-Fans bis zum 6. September die Mehr­wert­steuer sparen. Die popu­lären Conver­tibles der Surface-Produkt­reihe lassen sich in diesem Zeit­raum vergüns­tigt erstehen. Neben dem Surface Go 2, dem Surface Pro 7 und dem Surface Book 3 können auch die Go-Type-Tasta­turen vergüns­tigt erstanden werden. Wie bei solchen Aktionen gewohnt, wird mit einem Preis­nach­lass von 16 Prozent geworben, effektiv sind es aber – immer noch attrak­tive – 13,97 Prozent. Amazon hat bereits mit Preis­nach­lässen reagiert. Wir machen den Schnäpp­chen-Check.

Micro­soft-High­lights bei Media Markt, Saturn und Amazon

Surface-Artikel rabattiert bei Media Markt, Saturn und Amazon

Media Markt

Datenblätter Microsoft Surface Pro 7

Egal ob zum Surfen und zum Streamen oder für profes­sio­nelle Anwen­dungs­gebiete, die Surface-Reihe des Redmonder Konzerns hat für fast alle User das passende Produkt parat. Wer mit einem solchen 2-in-1-Mobil­gerät lieb­äugelt, kann derzeit über das Wochen­ende bei Media Markt und Saturn sparen. Tatsäch­lich sind die Offerten teils dras­tisch güns­tiger als bei konkur­rie­renden Händ­lern. Eine Ausnahme gibt es jedoch, denn Amazon hat bereits reagiert und die Anschaf­fungs­kosten exakt an jene der beiden Elek­tronik­fach­händler ange­passt. Wir verglei­chen deshalb im Nach­hinein die Preise von Media Markt, Saturn und Amazon mit jenen anderer Shops. Reduzierte Surface-Convertibles

Media Markt Das Surface Go 2 mit 128 GB SSD und 8 GB RAM bietet das Trio für 499,14 Euro an. Als nächst güns­tigster Shop folgt Galaxus mit 562,04 Euro. Wenn Sie sich für das Surface Pro 7 mit Core i5, 128 GB SSD und 8 GB RAM inter­essieren, müssen Sie bei der Media-Saturn-Kette und Amazon 792,24 Euro einplanen. Anschlie­ßend kommt Rakuten mit 829,99 Euro. Die 256-GB-Ausgabe des Surface Pro 7 mit Core i5 und 8 GB RAM haben Amazon, Media Markt sowie Saturn zum Kosten­faktor von 999,14 Euro auf Lager. Ein enorm fairer Preis, denn bei satKing müssen 1089 Euro inves­tiert werden.

Sie brau­chen ein größeres Display? Dann bietet sich das Surface Book 3 13,5 an. Mit Core i5, 256 GB SSD und 8 GB RAM verlangen Media-Saturn und Amazon derzeit 1395,69 Euro. Somit sparen Sie mehr als 150 Euro im Vergleich zu Cyber­port (Verkaufs­preis: 1550 Euro).

Tastatur gefällig?

Reduzierte Go-Type-Tastaturen

Media Markt Die Keyboards für das Micro­soft Surface Go 2 haben Media Markt, Saturn und Amazon eben­falls rabat­tiert im Angebot. In diesem Fall vari­ieren die Preise aller­dings etwas. Das schwarze Surface Go Type Cover schlägt bei Media-Saturn mit 72,85 Euro zu Buche, Amazon liegt mit 69,99 Euro leicht darunter. Bei den hoch­wer­tigeren Signa­ture-Vari­anten unter­bietet der Shop-Gigant eben­falls die Elek­tronik­markt-Riesen. Media Markt und Saturn verlangen 93,71 Euro für die blaue, 97,41 Euro für die graue und 95,30 Euro für die rote Fassung. Bei Amazon sind es 87,99 Euro (Blau), 91,99 Euro (Grau) und 89,99 Euro (Rot).

