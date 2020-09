Microsoft Surface Duo: Update soll die Kamera verbessern

Vielversprechende Aktualisierung für das Surface Duo kommt

Microsoft Das Dual-Display-Smart­phone Surface Duo ist ein nütz­liches Arbeits­tier, lässt aber in puncto Kamera und Fehler­frei­heit noch zu wünschen übrig. Micro­soft arbeitet momentan fleißig an einem großen Update für sein unkon­ven­tio­nelles Mobil­gerät, das diese Unzu­läng­lich­keiten beheben soll. Im Fokus der Aktua­lisie­rung steht die Foto­grafie. Das 11-Mega­pixel-Modul über­zeugt im derzei­tigen Stadium kaum, mit Bild­opti­mie­rungen durch KI und neuen Modi möchte der Konzern Besse­rung schaffen. Nächsten Monat soll das Update für das Surface Duo direkt mit dem Oktober-Sicher­heits­patch für das Android-Betriebs­system erscheinen.

Micro­soft schraubt an der Soft­ware des Surface Duo

Microsoft Seit dem 10. September ist das klapp­bare Doppel-Bild­schirm-Smart­phone des Windows-Schöp­fers in den USA erhält­lich, wann und ob andere Regionen folgen, ist noch nicht ganz klar. Sollten wir auch hier­zulande das Surface Duo erhalten, dürfen wir uns über eine verbes­serte Soft­ware freuen. Die Webseite Windows Latest gelang an zahl­reiche Infor­mationen zur kommenden Aktua­lisie­rung für Micro­softs erstem Android-Mobil­gerät. Mit der Kamera-Perfor­mance sind die meisten Kunden bislang nicht zufrieden, ein Umstand, der sich nächsten Monat ändern könnte. Microsoft Surface Duo Datenblatt

Ein Feature namens Image Refiner soll mit künst­licher Intel­ligenz die Foto­grafie-Eigen­schaften des Surface Duo opti­mieren. Des Weiteren plant Micro­soft einen verbes­serten digi­talen Bild­sta­bili­sator (EIS). Photo Solid scheint hingegen eine Funk­tion zum drei­dimen­sio­nalen Einscannen von Objekten zu werden. Eine HDR-Vorschau (zzHDR) ohne Verzö­gerung bei der Anzeige und Multi-Frame-Support sind weitere kommende Neue­rungen.

Weitere Merk­male des Surface-Duo-Updates

Dass Micro­soft beim ersten Anlauf keine reibungs­lose Android-Umge­bung reali­sieren kann, ist nach­voll­ziehbar, das Update soll sich aber um lästige Eigen­heiten kümmern. Ob Probleme mit der Gesten­steue­rung, die für ein Einfrieren eines Programms sorgen können, oder spora­dische App-Abstürze, der Hersteller will die Zuver­läs­sig­keit des Surface Duo stei­gern. Die Unan­nehm­lich­keiten des Multi-Taskings, etwa Ruckeln beim Ziehen von Apps auf einen anderen Bild­schirm und die teils frus­trie­rende Verzö­gerung, wenn eine Anwen­dung über die zwei Displays gestreckt wird, sollen eben­falls verschwinden.

Surface-Duo-User müssen übri­gens keine Angst haben, bei Android 10 zu versauern. Micro­soft kündigte bereits ein Android-11-Update an und bietet insge­samt drei Jahre Soft­ware-Support.