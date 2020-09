Microsoft Surface Duo: Bei US-Erfolg ab 2021 auch in Europa

Am kommenden Donnerstag, den 10. September, erscheint das Micro­soft Surface Duo – aller­dings vorerst nur in den USA. Der Hersteller hat aber durchaus Ambi­tionen, das Dual-Display-Smart­phone außer­halb des Heimat­landes zu verkaufen, sofern das Produkt die Erwar­tungen erfüllt.

Für Europa, Kanada und Japan wurde das Mobil­gerät bereits zerti­fiziert und ein Netz­betreiber des Vereinten König­reichs würde das Produkt gerne in sein Sorti­ment aufnehmen. Falls das Surface Duo in den USA zum Erfolg wird, soll es im kommenden Jahr andere Regionen beehren.

Surface Duo: Release außer­halb Nord­ame­rikas möglich

Microsoft Surface Duo in voller Pracht

Microsoft Nach langer Zeit bringt Micro­soft in dieser Woche ein neues Smart­phone auf den Markt, welches gleich in mehrerlei Hinsicht beson­ders ist. Zum einen aufgrund des Doppel-Bild­schirm-Konzepts als Gegen­ent­wurf zum Foldable-Trend, zum anderen aufgrund des Android-Betriebs­sys­tems. Für den Redmonder Konzern stellt das Surface Duo einen Hoff­nungs­träger und ein Risiko zugleich dar. Den Wieder­ein­stieg in den Smart­phone-Markt mit solch einem unkon­ven­tio­nellen Produkt zu wagen, ist mutig. Micro­softs Entschei­dung, zunächst nur eine begrenzte Stück­zahl des Surface Duo zu produ­zieren und die Marktak­zep­tanz abzu­warten, ist nach­voll­ziehbar.

Zac Bowden, Redak­teur bei Android Central, erfuhr von seinen Quellen bei Micro­soft die weiteren Pläne für das Klapp­handy. So möchte das Unter­nehmen sein Surface Duo im ersten Halb­jahr 2021 außer­halb der USA verkaufen, sofern die internen Erwar­tungen der Einfüh­rung in Nord­ame­rika über­troffen werden. Für diesen Fall ließ Micro­soft das Smart­phone bereits von den Zerti­fizie­rungs­stellen der rele­vanten Märkte absegnen. Der UK-Netz­betreiber BT/EE bekundet zudem Inter­esse am Vertrieb des Mobil­geräts.

Surface Duo: Güns­tiger als Z Fold 2, aber tech­nisch schwä­cher

Mit einer UVP von 1399 US-Dollar liegen die Anschaf­fungs­kosten des Surface Duo deut­lich unter­halb jener des Galaxy Z Fold 2 (1999 US-Dollar). Außer dem merk­lich größeren Display (8,1 anstatt 7,6 Zoll) hat das Micro­soft-Modell jedoch in allen Spezi­fika­tionen das Nach­sehen. Sei es der ältere Chip­satz Snap­dragon 855, der nur 6 GB umfas­sende Arbeits­spei­cher oder die wenig beein­dru­ckende Single-Kamera. Die Akku­kapa­zität ist mit 3577 mAh über­schaubar und auf NFC und 5G müssen Inter­essenten verzichten.

Es bleibt abzu­warten, ob genug US-Bürger all diese Kompro­misse in Kauf nehmen, um für Micro­soft einen Markt­start in anderen Regionen zu recht­fer­tigen.