Preischeck: Microsoft Surface Duo zum halben Preis

Micro­soft kennen die meisten als Hersteller von Soft­ware, vom Betriebs­system Windows bis hin zum Office Paket mit Word, Excel, Power­point, Access und dem E-Mail/Kalender-Programm Outlook.

Man kann das wahl­weise als instal­lier­bare Soft­ware oder als Online-Paket buchen, das perma­nent aktua­lisiert wird und alle Einstel­lungen und Dateien in der Cloud spei­chert.

Micro­soft ist aber auch Anbieter von Hard­ware. So werden "Laptop" Computer unter dem Namen Surface ange­boten.

Surface Duo: inter­essantes Konzept mit Schwä­chen

Zwei Geräte in einem: Surface Duo jetzt zum halben Preis

Bild: Microsoft Beim Surface Duo handelt es sich um ein Smart­phone mit einem inter­essanten Konzept: Es wird wie ein Buch aufge­klappt und hat dann zwei getrennte Displays, also kein Falt-Display, wie etwa beim Samsung Galaxy Z Fold 2 5G.

Ganz unge­wohnt läuft das Micro­soft Surface Duo nicht mit Windows Mobile, sondern mit Android 10. Einige Kritiker finden, dass Hard­ware und Soft­ware den Preis nicht recht­fer­tige und die Kamera "Luft nach oben" habe.

Andere Kritiker loben das Konzept, die Displays und die exzel­lente Verar­bei­tung, aber das Smart­phone kann kein NFC (z.B. für mobiles Bezahlen), beherrscht keinen 5G-Mobil­funk­stan­dard, und die Soft­ware scheint auch nicht ganz rund zu laufen.

Surface Duo: Preis­sturz um bis zu 50 Prozent

Aktuell bietet Micro­soft in seinem haus­eigenen Store den Surface Duo ("Unlo­cked") mit 128-GB-SSD-"Fest­platte" für 774 Euro und mit 256 GB für 824 Euro an. Die unver­bind­lichen Verkaufs­preise liegen beim Doppelten, die in der Praxis auch aufge­rufen werden. So verlangt beispiels­weise MediaMarkt 1549 Euro für die 128-GB-Vari­ante, bei anderen Händ­lern liegen die Preise bei rund 1200 Euro und mehr (Market­place-Ange­bote haben wir nicht berück­sich­tigt).

Das Angebot im Micro­soft-Store gehört aktuell also zu den güns­tigsten. Ob Micro­soft damit die Läger für einen Nach­folger ("Surface Duo2?") räumen möchte, ob dieser neue Preis später auch im Handel darstellbar sein wird, hat Micro­soft bislang nicht verraten.

