Gerücht: Microsoft Surface Duo 3 soll ein Foldable werden

Während Samsung mit dem Galaxy Z Fold 4 Erfolge verbu­chen kann, kommt die Surface-Duo-Reihe noch nicht in Fahrt. Mögli­cher­weise hat das Surface Duo 3 deshalb ein bieg­sames Display.

Angeb­lich plant Micro­soft für das Surface Duo 3 eine neue Marsch­rich­tung in Form eines falt­baren Displays. Zunächst habe die Redmonder Firma die dritte Gene­ration des unkon­ven­tio­nellen Zwei-Bild­schirm-Smart­phones wie die Vorgänger konstru­ieren wollen. Diese Itera­tion des Mobil­geräts war noch für 2023 geplant. Aller­dings bekam die Soft­ware­schmiede Zweifel an seinem Konzept und soll sich nun an der Foldable-Konkur­renz orien­tieren.

Dem Tipp­geber zufolge kommt das Surface Duo 3 deshalb erst später. Es handelt sich um ein nach innen falt­bares Handy, inso­fern gibt es weiterhin zwei Displays.

Micro­soft Surface Duo 3 im Galaxy-Z-Fold-Stil?

Kommt ein faltbares Surface Duo 3?

Bild: Andre Reinhardt

Microsoft Surface Duo 2 Datenblatt

[ Gerücht um Nachfolger ]

] Angebot

Drei Jahre Updates

Neuvorstellung

Bis der Windows-Schöpfer die Pleite seines haus­eigenen Smart­phone-Betriebs­sys­tems samt der von Nokia einver­leibten Mobil­gerät-Sparte verdaut hatte, vergingen viele Jahre. Im Herbst 2020 feierte Micro­soft schließ­lich mit dem Surface Duo sein Smart­phone-Come­back. Die zweite Gene­ration folgte im Oktober 2021. Ein drittes Surface Duo blieb im vergan­genen Jahr aus. Dieses Jahr hätte eigent­lich ein solches kommen sollen, wie Windows Central erfahren haben möchte. Das Portal gibt an, von seinen Quellen über die Smart­phone-Pläne von Micro­soft unter­richtet worden zu sein.

Ende 2023 wäre das regu­läre Surface Duo 3 erschienen. Das Dual-Display-Design war bereits fertig. Es hätte dünnere Bild­schirm­ränder, schma­lere und längere Anzeigen sowie draht­loses Aufladen besessen. Zugunsten eines echten Foldable-Form­fak­tors stampfte Micro­soft schließ­lich dieses Projekt ein. Nach einem Jahr Forschungen und Expe­rimenten hat sich das Unter­nehmen für ein falt­bares Display entschieden. Dank 180-Grad-Schar­nier ist die Anzeige in vielen Winkeln nutzbar. Einen Zweit­bild­schirm soll es außen geben. Zudem feilt Micro­soft an der Soft­ware, um sein Android-Handy besser mit Windows-PCs zu verschmelzen.

Erwei­tert Micro­soft sein Smart­phone-Port­folio?

Eben­falls span­nend mutet die gene­relle Zukunfts­pla­nung des US-ameri­kani­schen Unter­neh­mens in puncto Mobil­geräte an. So berichtet Windows Central außerdem darüber, dass Micro­soft sein Smart­phone-Angebot breiter aufstellen möchte. Es soll Tests mit verschie­denen Form­fak­toren abseits von Fold­ables geben.

Angeb­lich exis­tieren bereits diverse Proto­typen von Android-Handys in klas­sischer Barren­form. Mit güns­tigeren Mobil­tele­fonen könnte der Hersteller eine brei­tere Ziel­gruppe errei­chen. Das Surface Duo - oder wie auch immer die Reihe später heißen mag - wäre dann das Flagg­schiff für Enthu­siasten.

Kürz­lich been­dete Micro­soft den Support für Windows 8.1.