Microsoft-Smartphone: Surface Duo 2 mit 5G vorgestellt

Neue Surface-Geräte von Microsoft

Bild: Microsoft Micro­soft befindet sich momentan im "Windows-11-Fieber", denn wie bereits berichtet: Am 5. Oktober, also in wenigen Tagen, beginnt die Auslie­ferung von Windows 11, dem Nach­folger von Windows 10. Um das neue System auch adäquat auf eigener neuerer Hard­ware präsen­tieren zu können, hat Micro­soft heute neue Geräte für die Surface-Produkt­familie vorge­stellt.

Für Mobil-Enthu­siasten das span­nendste Gerät ist sicher­lich das neue Smart­phone Surface Duo 2, welches das erste Micro­soft-Smart­phone mit 5G-Konnek­tivität darstellt.

Bild: Microsoft

Die neuen Surface-Tablets

Zu Beginn der Präsen­tation beeilte sich Micro­soft klar­zustellen, dass man natür­lich großen Respekt davor habe, was die lang­jäh­rigen Hard­ware-Partner an Windows-11-kompa­tiblen Geräten in den vergan­genen Wochen vorge­stellt hätten, beispiels­weise HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer und Samsung. Man wolle mit der eigenen Surface-Gerä­tefa­milie aber durchaus auch eigene Akzente setzen. Und das nicht nur bei der Hard­ware-Leis­tung, sondern beispiels­weise auch bei der Barrie­refrei­heit.

Der Surface Slim Pen 2 in der speziellen Aussparung

Bild: Microsoft Zunächst zeigte Micro­soft das Surface Pro 8, das nach Micro­soft-Angaben das leis­tungs­stärkste Surface Pro bislang sein soll. Ausge­stattet ist es mit Intel-Quad­core-Prozes­soren der 11. Gene­ration (Evo). Es soll bis zu 16 Stunden Akku­lauf­zeit bieten, das Pixel­sense-Display kommt mit einer Diago­nale von 13 Zoll. Die Docking-Tastatur (genannt Surface Pro Signa­ture Keyboard in den Farben Platin, Schwarz, Mohnrot und Eisblau) soll ange­nehm leicht sein. Um mit einem Display verbunden zu werden, verfügt das Surface Pro 8 über einen Thun­der­bolt-4-Port. Surface Pro 8 und das neue Surface Pro Signa­ture Keyboard werden für Privat­kunden ab dem 28. Oktober verfügbar sein und sind ab heute vorbe­stellbar. Der Preis startet bei 1179 Euro für das Surface Pro, und das Keyboard ist ab 179,99 Euro erhält­lich.

Das neue Surface Go 3 für Schüler

Bild: Microsoft Ein beson­deres Bedien­merkmal ist aller­dings der neue flache Surface Slim Pen 2, der auch mit den nach­fol­gend genannten Surface-Geräten kompa­tibel ist. Er lässt sich platz­spa­rend in einer speziell dafür einge­rich­teten Ausspa­rung der Docking-Tastatur verstauen, wo er magne­tisch fest­gehalten wird und darum nicht verloren gehen kann. Der Surface Slim Pen kann auch separat für 129,99 Euro ab dem 21. Oktober erworben werden.

Nach wie vor ist die güns­tigere Surface-Go-Reihe für Kinder gedacht, die das Tablet beispiels­weise in der Schule verwenden. Neuester Spross ist das Surface Go 3, das in der Surface-Go-Familie der bislang leis­tungs­fähigste Vertreter werden soll. In ihm kommen die Intel-Prozes­soren der 10. Gene­ration zum Einsatz. Viel wich­tiger ist bei der Go-Serie aller­dings die Kontroll­mög­lich­keit der Eltern, die über einen Fami­lien-Account die Bild­schirm­zeit der Kinder beschränken können. Außerdem kann die App-Auswahl für die Kinder begrenzt werden.

Surface Go 3 ist ab sofort vorbe­stellbar und ab dem 5. Oktober verfügbar. Für Privat­kunden und Kunden aus dem Bildungs­bereich startet das Gerät in der Farbe Platin auf dem deut­schen Markt ab einem Preis von 439 Euro und für inter­essierte Geschäfts­kunden bei 539 Euro. Das passende Type Cover ist ab 99 Euro erhält­lich. Eine LTE-Version wird zu einem späteren Zeit­punkt verfügbar sein. Das Surface Duo 2 kommt nun mit 5G

Bild: Microsoft

Surface Duo 2: Klapp-Smart­phone mit 5G

Das seit längerer Zeit erste Micro­soft-Smart­phone Surface Duo ist erst seit Februar im Handel und hat in der Fach­welt und bei den Verbrau­chern nur ein verhal­tenes Echo ausge­löst. Obwohl das Android-Smart­phone mit einem unge­wöhn­lichen Klapp-Mecha­nismus und zwei Displays kam, war es tech­nisch nicht auf der Höhe der Zeit und auch zu teuer.

Wie erwartet hat Micro­soft heute das Surface Duo 2 als Nach­folger vorge­stellt. Am grund­sätz­lichen Design hat sich wenig geän­dert: Es bleibt bei den zwei verbun­denen Displays, die sichtbar vonein­ander getrennt sind. Android erlaubt wieder die getrennte Nutzung der beiden Displays für verschie­denen Funk­tionen. Dieses Mal kommt das Micro­soft-Smart­phone mit einem Qual­comm Snap­dragon 888 und einer Triple-Kamera. Und erst­mals bei einem Surface Duo ist der Mobil­funk­stan­dard 5G an Bord. Beim internen Spei­cher haben Inter­essenten die Auswahl zwischen 128 GB, 256 GB oder 512 GB.

Benachrichtigungen auf dem neuen Außendisplay am Falz

Bild: Microsoft Sind beiden Displays aufge­klappt, haben sie eine gemein­same Display-Diago­nale von 8,1 Zoll. Das Display hat eine Bild­wie­der­hol­fre­quenz von 90 Hz. Geschützt wird das ganze von Corning Gorilla Glass. Gaming-Fans erhalten mit dem Surface Duo 2 drei exklusiv für das Gerät opti­mierte Game­loft-Spiele.

Eine ganz neue Funk­tion bringt das Surface Duo 2 aber doch mit: Die Glance Bar. Dabei handelt es sich um ein schmales langes Außen­dis­play entlang des Falzes. Das nur mehrere Milli­meter hohe Längs-Display erin­nert etwas an die Edge-Funk­tion früherer Galaxy-Note-Smart­phones. Dort sollen Schnell­infos wie die Uhrzeit, der Akku­stand oder Benach­rich­tigungen ange­zeigt werden, ohne dass der Nutzer das Surface Duo 2 aufklappen muss. Wie bisher auch soll naht­loses Weiter­arbeiten zwischen zwei Geräten möglich sein, beispiels­weise soll ein auf einem Computer begon­nenes Doku­ment direkt auf einem Surface Duo 2 beendet werden können und umge­kehrt. Das Surface Duo 2 ist ab heute vorbe­stellbar und ab dem 21. Oktober auf dem deut­schen Markt erhält­lich. Der Preis für private Anwender startet bei 1599 Euro und für Firmen­kunden bei 1649 Euro.

Als letztes "Bonbon" hatte Micro­soft mit dem Surface Laptop Studio ein Conver­tible zur Veran­stal­tung mitge­bracht. Das edel wirkende und sicher für teures Geld ange­botene Falt-Laptop erlaubt sowohl das flache Ablegen des Touch-Displays auf der Tastatur als auch ein senk­rechtes Aufstellen in einem Präsen­tati­ons­modus. Das Surface Laptop Studio kommt mit dezi­dierter NVIDIA-Grafik, 120-Hz-Display und richtet sich an alle, die bei der Arbeit viel Leis­tung benö­tigen, beispiels­weise für Grafik­bear­bei­tung. Das Surface Laptop Studio wird aller­dings erst Anfang 2022 verfügbar sein. Microsoft Surface Adaptive Kit für bessere Barrierefreiheit

Bild: Microsoft

Surface Adap­tive Kit für Behin­derte

Micro­soft-Chef Satya Nadella berich­tete zum Schluss der Veran­stal­tung, dass die vergan­genen 18 Monate eine regel­rechte Renais­sance für Computer und Laptop mit sich gebracht hätten. Micro­soft habe sich auch viele Gedanken zu Barrie­refrei­heit und Windows 11 als "Game Changer" gemacht. Außerdem will Micro­soft bis 2030 CO2-neutral produ­zieren.

Ein während der Veran­stal­tung vorge­stelltes (recht einfa­ches) Ergebnis zum Thema Barrie­refrei­heit bei Produkten ist das Surface Adap­tive Kit für Behin­derte für eine bessere Bedie­nung der Surface-Geräte. Es besteht über­wie­gend aus korre­spon­die­renden Aufkle­bern mit tast­baren Symbolen. Zwei iden­tische Aufkleber an Lade­kabel und Lade­buchse können einem sehbe­hin­derten Benutzer beispiels­weise besser zeigen, wo das Kabel einge­steckt werden muss. Auch für die Orien­tie­rung auf der Tastatur gibt es Aufkleber, und eine spezi­elle Schlaufe für den Surface-Standfuß erlaubt das leich­tere Ausklappen des Fußes zum Aufstellen des Geräts.

Windows 11 löst das Betriebs­system Windows 10 ab. Wir erläu­tern, was bei Windows 11 neu ist und welche Mindest­vor­aus­set­zungen der Computer erfüllen muss.