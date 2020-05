Convertible: Launch des Microsoft Surface Book 3 erwartet

Das Surface Book 2 erhält bald einen Nachfolger

Bild: Microsoft Die Vorstel­lung des Micro­soft Surface Book 3 scheint kurz bevor­zu­stehen. Ein mobiler Micro­soft-Rechner hangelt sich gerade in Asien von Zulas­sungs­be­hörde zu Zulas­sungs­be­hörde. Bei der "NRRA" (National Radio Rese­arch Agency) wurde ein namen­loses Produkt mit der Bezeich­nung „Hand-held portable compu­ting device“ entdeckt.

Am 4. Mai segnete die Insti­tu­tion den Rechner mit den Modell­num­mern "C3K1900" und "C3K1899" ab. Ein Micro­soft-Computer mit diesen Modell­num­mern erhielt außerdem unter dem Produkt­namen Surface Book 3 kürz­lich in den USA das Umwelt­zei­chen Energy Star. Hier­durch wurden manche Spezi­fi­ka­tionen publik.

Neues High-End-Conver­tible von Micro­soft naht

Das Surface Book 2 erhält bald einen Nachfolger

Bild: Microsoft Vor mehr als zwei­ein­halb Jahren wurde das Surface Book 2 präsen­tiert. Ein Profi-Mobil­gerät, welches sich als Note­book und Tablet verwenden lässt. Auf einen Nach­folger mussten Inter­es­senten bislang warten, aber anschei­nend enthüllt der Redmonder Konzern jenen in Bälde. Vor wenigen Tagen erhielt das Surface Book 3 die Auszeich­nung Energy Star, weshalb bereits ein paar Spezi­fi­ka­tionen ans Tages­licht drangen. Es wurde eine Vari­ante mit 13-Zoll-Display und eine mit 15-Zoll-Bild­schirm zerti­fi­ziert. Microsoft Surface Book 3 bei Energy Star

Bild: Energy Star Bis zu 32 GB RAM und ein Intel Core i7 mit 1,3 GHz Basistakt zählen zu den Ausstat­tungs­merk­malen. Es wird vermutet, dass es sich konkret um die CPU Core i7-1065G7 handelt. Kandi­daten für die Grafik­be­rech­nung der 15-Zoll-Vari­ante sind die Nvidia-Lösungen GeForce GTX 1650 Max-Q oder GTX 1660 Ti Max-Q.

Als Märkte für das Surface Book 3 listet Energy Star die USA, die Schweiz, Taiwan, Japan und Kanada. Wobei wir in Deutsch­land das Conver­tible höchst­wahr­schein­lich eben­falls erhalten.

Surface Book 3 grast verstärkt Zulas­sungs­be­hörden ab

Microsoft Surface Book 3 bei der NRRA

Bild: NRRA Je häufiger ein Endgerät bei Zerti­fi­zie­rungs­stellen auftaucht, desto wahr­schein­li­cher ist eine baldige Markt­ein­füh­rung. In Asien kamen gleich drei solcher Behörden mit dem Surface Book 3 in Berüh­rung. Der Micro­soft-Rechner zeigte sich bei der südko­rea­ni­schen NRRA, dem chine­si­schen MIIT (Ministry of Industry and Infor­ma­tion Tech­no­logy) und dem malay­si­schen SIRIM (Stan­dard and Indus­trial Rese­arch Insti­tute of Malaysia).

Microsoft Surface Book 2 Datenblatt

Die Einrich­tungen nahmen die Funk­stan­dards des Compu­ters unter die Lupe. So gibt es beispiels­weise Dual-Band-WLAN, WiFi 6 und Blue­tooth. Die aufge­führten Modell­num­mern "C3K1900" und "C3K1899" beziehen sich auf die unter­schied­li­chen Bild­schirm­dia­go­nalen. (via MySmartPrice)

Die Präsen­ta­tion der neuen Surface-Geräte hat inzwi­schen statt­ge­funden: Heute wurden Surface Book 3, Surface Go 2 und neue Kopf­hörer gezeigt.