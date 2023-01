Störung: Zahlreiche Microsoft-Dienste weltweit ausgefallen (Update)

Störung bei Microsoft

Bild: dpa Eine welt­weite Störung bei Micro­soft hat heute früh zu einem Ausfall zahl­rei­cher Dienste des Soft­ware-Konzerns geführt. Nutzer berich­teten auf Portalen wie allestörungen.de, dass unter anderem die Büro­kom­muni­kations-Platt­form Teams und der E-Mail-Service Outlook.com nicht funk­tio­nierten.

Eben­falls betroffen sind Micro­soft 365, Exchange Online, SharePoint Online, Micro­soft Graph, PowerBi und OneDrive for Busi­ness. Die Privat­kunden-Version des Online-Spei­chers Micro­soft OneDrive ist offenbar nicht oder nur zum Teil betroffen, wie sich im kurzen Test von teltarif.de gezeigt hat.

Micro­soft bestä­tigt Probleme

Bild: dpa Micro­soft bestä­tigte, dass die Netz­werk-Infra­struktur welt­weit gestört ist. Das Problem bestehe seit 08:05 Uhr Mittel­euro­päi­scher Zeit. An einer Lösung werde gear­beitet, hieß es weiter auf der Webseite des Konzerns. Der Fehler äußere sich durch hohe Latenz­zeiten und Zeit­über­schrei­tungn, wenn die Nutzer versu­chen, eine Verbin­dung zu Azure-Ressourcen in öffent­lichen Azure-Regionen sowie zu anderen Micro­soft-Diensten herzu­stellen.

"Wir haben fest­gestellt, dass das Problem mit der Netz­werk­kon­nek­tivität bei Geräten im Micro­soft Wide Area Network (WAN) auftritt", so der Konzern. Das wirke sich auf die Konnek­tivität zwischen Clients im Internet und Azure sowie auf die Konnek­tivität zwischen Diensten in Rechen­zen­tren und auf ExpressRoute-Verbin­dungen aus. Das Problem trete in Wellen auf und erreicht etwa alle 30 Minuten seinen Höhe­punkt.

Update 11.15 Uhr: Störung einge­kreist

Micro­soft hat nach eigenen Angaben eine kürz­lich vorge­nom­mene WAN-Ände­rung als Ursache für die Störung ausge­macht und Maßnahmen ergriffen, um diese Ände­rung rück­gängig zu machen. "Unsere Tele­metrie zeigt ab 9 Uhr UTC (10 Uhr in Deutsch­land) konsis­tente Anzei­chen einer Erho­lung in mehreren Regionen und Diensten, und wir über­wachen die Situa­tion weiterhin aktiv", so der Konzern. "Da sich das WAN-Netz­werk nun erholt hat, arbeiten wir daran, die voll­stän­dige Wieder­her­stel­lung der betrof­fenen Dienste zu gewähr­leisten."

Aller­dings gibt es derzeit noch keine Infor­mationen dazu, wie lange die Kunden voraus­sicht­lich mit Einschrän­kungen bei den Diensten leben müssen. Dabei sind nicht nur Micro­soft-eigene Dienste betroffen. Auch viele andere Unter­nehmen setzen auf die Cloud-Dienste von Micro­soft wie zum Beispiel Azure.

