Smartphone-Link: Microsoft bringt neue Handy-zu-PC-Lösung

Micro­soft hat seine Handy-Verknüp­fung für den PC namens „Ihr Smart­phone“ über Bord geworfen und das ist auch gut so, denn die neue Lösung „Smart­phone-Link“ ist eine deut­liche Verbes­serung. Sowohl optisch als auch in puncto Bedie­nung fühlt sich das Konzept stim­miger an. Benach­rich­tigungen sind umge­hend sichtbar, die Tab-Gestal­tung wirkt durch­dacht und Windows-11-Nutzer erhalten ein passendes Design. Die Smart­phone-App hat Micro­soft eben­falls umbe­nannt und ihr eine komfor­table Erst­ein­rich­tung per QR-Code spen­diert. In China startet die Lösung jetzt mit Honor als Partner.

Tschüss, „Ihr Smart­phone“, hallo „Smart­phone-Link“

Smartphone-Link in Aktion

Andre Reinhardt Fast drei Jahre ist es her, als Micro­soft die Handy-Verwal­tung „Ihr Smart­phone“ einführte. Inzwi­schen findet das in Redmond ansäs­sige Unter­nehmen diese Bezeich­nung nicht mehr tref­fend. Es gibt aber nicht nur eine schlichte Namens­ände­rung in „Smart­phone-Link“, das Bedien­kon­zept wurde merk­lich opti­miert. Wer sich selbst davon über­zeugen möchte, kann die entspre­chenden Apps im Micro­soft Store und Google Play beziehen. Die PC-Anwen­dung ist noch unter dem Namen „Ihr Smart­phone“ gelistet, die Android-Anwen­dung nennt sich seit kurzem „Link zu Windows“ anstatt „Begleiter für Ihr Smart­phone“.

Als große Ände­rung hält eine über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche Einzug. Es gibt eine intui­tive Glie­derung in Tabs und eine an Windows 11 ange­lehnte Design­sprache. Benach­rich­tigungen vom Smart­phone werden umge­hend in „Smart­phone-Link“ präsen­tiert. Des Weiteren kündigte Micro­soft eine Erst­ein­rich­tung der Funk­tion via QR-Code an. Um die Handy-zu-PC-Schnitt­stelle auch in China zu etablieren, ging der Windows-Schöpfer eine Koope­ration mit Honor ein. Honor Magic V, Magic 3 und Magic 4 sind jetzt mit „Smart­phone-Link“ kompa­tibel.

Guter Erst­ein­druck von der neuen Verlin­kung

Wir haben „Smart­phone-Link“ bereits durch ein Update unseres Windows-10-Betriebs­sys­tems erhalten. Außerdem sind wir als Beta-Tester der „Link zu Windows“-App tätig. Die verzö­gerungs­freie und promi­nent einge­blen­dete Darstel­lung der Benach­rich­tigungen weiß zu gefallen. Von der neuen Design­sprache waren wir eben­falls angetan. Entgegen Micro­softs Aussage, dass die QR-Code-Funk­tion mit einem späteren Update kommt, konnten wir diese schon nutzen. Dadurch verein­facht sich die erste Verknüp­fung des Smart­phones mit dem Computer deut­lich.

