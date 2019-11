Microsoft: Outlook-App liest E-Mails im Auto vor

Neue E-Mails und Termine aus dem Kalender vorlesen - das gehört zu den wich­tigsten Aufgaben, die Cortana künftig unter­wegs erle­digen soll.

Denn Micro­soft inte­griert seinen Sprachas­sistenten in die E-Mail-App Outlook, wie das Unter­nehmen mitteilt.



Neue, männ­liche Stimme für Cortana

Per Sprach­befehl sollen sich Mails in der App etwa über­springen, archi­vieren oder markieren lassen, um sie später zu bear­beiten. So lässt sich das Post­fach-Manage­ment auch erle­digen, wenn man beispiels­weise am Steuer eines Autos sitzt.

Gleich­zeitig soll es eine neue, männ­liche Stimme für Cortana geben, die in den Outlook-Apps für Android und iOS einge­stellt werden kann. Bislang gab es keine Wahl­option, die Stimme von Cortana war auto­matisch weib­lich.

Micro­soft führt das "Play My Emails" genannte Funk­tions­paket für die Outlook-Apps aller­dings zunächst nur in den USA ein. Wann das Update auch nach Europa und Deutsch­land kommt, gab das Unter­nehmen noch nicht bekannt.

Eine weitere Neue­rung betrifft die Micro­soft-Apps für Word, Excel und Power­point. Sie sollen bald in einer einzigen App vereint werden, die dann folge­richtig den Namen Office trägt - so wie es Nutzer vom Desktop her gewohnt sind. Bereits veröf­fent­licht hat das Unter­nehmen Preview-Apps von Office für Android und iOS.

Die Sprachas­sistentin Cortana von Micro­soft war in deut­scher Sprache auf Windows Phone ab der Version 8.1 nutzbar und kam auch auf Windows 10. In einem sepa­raten Ratgeber erläu­tern wir, warum sie sich nicht durch­setzen konnte.

