Copilot für Windows: Microsoft führt neue Taste ein

Künst­liche Intel­ligenz sorgt für die größte Verän­derung der gewohnten Tastatur für Windows-Computer seit Jahr­zehnten. Micro­soft stellte heute eine eigene Taste für seinen KI-Assis­tenten Copilot vor. Sie soll kommende Woche auf der Technik-Messe CES in Las Vegas bereits bei neuen Geräten verschie­dener Hersteller zu sehen sein.

Zu kaufen sein werden Modelle mit Copilot-Taste voraus­sicht­lich von Ende Februar an. 2024 solle zum "Jahr des KI-PC" werden, schrieb Micro­soft-Manager Yusuf Mehdi in einem Blog­bei­trag. Dafür würden Funk­tionen auf Basis Künst­licher Intel­ligenz noch naht­loser ins Windows-Betriebs­system einge­woben.

Tech­nologie von OpenAI

Die neue Copilot-Taste

Bild: Microsoft via YouTube-Kanal "Windows", Screenshot: teltarif.de Der Copilot-Knopf ersetzt die eins­tige Menü-Taste neben dem "Alt"-Button auf der rechten Seite der Tastatur. Ein Druck akti­viert den Copilot-Assis­tenten. Dieser basiert auf Tech­nologie der Entwick­ler­firma OpenAI, die hinter dem popu­lären Chatbot ChatGPT steckt. So kann auch der in Windows 11 inte­grierte Copilot Fragen beant­worten oder Aufgaben erfüllen.

Konkur­rent Apple hatte in seinen Macbook-Laptops zeit­weise einen eigenen Button für die Sprach­assis­tentin Siri. Er war in der inzwi­schen wieder abge­schafften Touch­screen-Leiste plat­ziert, die für einige Jahre die klas­sischen Funk­tions­tasten ersetzte.

