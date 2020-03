Spam, Trojaner & Co: Microsoft zerschlägt aktivstes Botnet

Micro­soft ist es gemeinsam mit Part­nern aus 35 Ländern gelungen, das gefähr­liche Botnet "Necurs" weit­gehend zu zerstören. Mit koor­dinierten recht­lichen und tech­nischen Maßnahmen habe man dafür gesorgt, dass die Krimi­nellen nicht mehr länger auf zentrale Teile der Infra­struktur des aktivsten Botnets der Welt zurück­greifen können, teilte das Unter­nehmen in Redmond mit.

Necurs: Spam-Mails und Trojaner

Microsoft konnte das Botnet Necurs weitgehend zerstören Botnets bestehen aus vielen gehackten, mit dem Internet vernetzten Geräten. Dabei handelt es sich vor allem um Personal Computer, aber auch soge­nannte Smart Devices wie vernetzte Haus­halts­elek­tronik. Das Necurs-Botnet soll aus über neun Millionen Rech­nern bestanden haben.

Es gilt als eines der größten Netz­werke für den Versand von Spam-E-Mails etwa zu falschen Pharma-Produkten oder russi­schen Dating­ange­boten. Ein einzelner mit Necurs infi­zierter Computer habe allein insge­samt 3,8 Millionen Spam-E-Mails an über 40,6 Millionen poten­zielle Opfer versandt.

Krimi­nelle nutzten Necurs für die Verbrei­tung von Troja­nern wie GameOver ZeuS oder soge­nannten "Pump and Dump"-Akti­ens­cams. Dabei werden bestimmte Aktien in den Spam-Mittei­lungen hoch­geju­belt, damit der Akti­enkurs kurz­fristig ansteigt. Die Betrüger, die sich vorab billig mit den betrof­fenen Aktien einge­deckt haben, können sie dann mit Gewinn verkaufen. Das Botnet konnte auch für krimi­nelle Zwecke gemietet werden.

Micro­soft verfolgte Necurs acht Jahre

Dem Schlag gegen das Netz­werk gingen nach Angaben von Micro­soft acht Jahre der Verfol­gung des Botnets und der Planung voraus. Zum einen sei es gelungen, den Algo­rithmus zu knacken, mit dem Necurs laufend neue Internet-Adressen (Domains) gene­rieren konnte. Damit konnten rund sechs Millionen Domains vorher­gesagt werden, die das Botnet in den folgenden 25 Monaten ange­legt hätte. Diese Domains konnten dann blockiert werden, so dass sie nicht mehr Teil des Botnets werden konnten.

Parallel dazu gelang es Micro­soft, von einem Bezirks­gericht in New York eine rich­terliche Anord­nung zu erhalten, um Necurs-Rechner zu über­nehmen, die sich in den USA befanden. "Dies hat Micro­soft ermög­licht, die Kontrolle über die Infra­struktur zu über­nehmen, die Necurs in den USA zur Verbrei­tung von Malware und zur Infek­tion der Computer der Opfer nutzt", schrieb Micro­soft-Manager Tom Burt in einem Blogein­trag.

PC-Anwender, die befürchten, dass ein Windows-Computer von der Schad­soft­ware befallen ist, sollten die Sicher­heits­soft­ware Safety Scanner einsetzen, empfahl der Soft­ware-Konzern.

