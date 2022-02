Metaversum: "Second Life 3D" hierzulande kaum bekannt

Wer regel­mäßig Raum­schiff Enter­prise geschaut hat, kennt die "Holo­decks", in denen sich die Raum­schiff­besat­zung in eine künst­liche, durch Holo­grafie erzeugte "Realität" begeben, entweder um sich zu entspannen oder größere Opera­tionen durch­zuspielen.

Das Meta­verse kommt diesem Prinzip in etwa nahe, ist aber durch die fehlenden physi­schen Einflüsse nicht 4D, wie es beim Holo­deck der Fall wäre. Das Meta­versum ist aktuell eher mit der virtu­ellen Welt "Second Life" vergleichbar, ergänzt um eine dritte Dimen­sion, durch die sich der Nutzer selbst und eben nicht nur per Mouse oder Joystick am PC-Monitor bewegen kann. Das wiederum bietet einige Möglich­keiten: Beruf­liche Meetings könnten in der virtu­ellen Realität statt klas­sisch per Video­kon­ferenz geplant werden. Wer sich neue Kleider kaufen möchte, könnte diese in digi­talen 3D-Läden anpro­bieren, statt im herkömm­lichen Online-Shop auf Verdacht anhand unklarer Fotos sicher­heits­halber zwei Größen bestellen.

Virtu­elle Welten entde­cken

Das Metaversum wird uns virtuelle Welten bescheren, in denen wir leben, spielen, einkaufen, Kontakte knüpfen und vieles mehr können.

Foto/Grafik: Picture-Alliance/ dpa Mit Metwa­verse könnten virtu­elle Zeit­reisen 150 Millionen Jahre in die Vergan­gen­heit unter­nommen werden, um zwischen gigan­tischen Brachio­sau­riern umher zu spazieren. So könnte die Zukunft des Inter­nets aussehen, das soge­nannte Meta­versum. Und es exis­tiert bereits in ersten Ansätzen und ist ein gemein­samer virtu­eller Raum, der das heutige Internet erwei­tert und durch den sich die Nutze­rinnen und Nutzer etwa mit Avataren bewegen können.

Thema kommt langsam an

Bei den Menschen in Deutsch­land kommt das Thema mitt­ler­weile an, hat der Bran­chen­ver­band Bitkom heraus­gefunden: Bereits jeder und jede Sechste (17 Prozent) hat vom Meta­versum gehört oder gelesen. 9 Prozent wissen dabei aller­dings nicht genau, was es ist. 5 Prozent wissen in etwa, was es bedeutet. Und 3 Prozent könnten nach eigenen Angaben bereits gut erklären, was man darunter versteht. Das ist das Ergebnis einer reprä­sen­tativen Befra­gung unter 1.005 Menschen in Deutsch­land ab 16 Jahren, die im Januar 2022 durch­geführt wurde. Demnach sagen auch 74 Prozent, sie hätten bislang noch nie vom Meta­versum bzw. Meta­verse gelesen oder gehört.

Span­nende Vision

„Das Meta­versum ist eine der span­nendsten Visionen unserer Zeit“, sagt Bitkom-Präsi­dent Achim Berg. „Schon heute stellen erste Firmen ihre Produkte im Meta­versum vor und virtu­elle Grund­stücke wech­seln dort für Millio­nen­beträge den Eigen­tümer.“ Beim Meta­versum soll die bishe­rige Tren­nung zwischen realer Welt und virtu­eller Welt aufge­hoben werden. In einem ersten Schritt geschieht dies bereits in Browser-Anwen­dungen oder mit Virtual-Reality-Brillen, künftig voraus­sicht­lich auch verstärkt per erwei­terter Realität (Augmented Reality) und durch digi­tale Zwil­linge.

Grund­sätz­liche Neugier

Ein Drittel der Deut­schen ist grund­sätz­lich neugierig auf das Meta­versum. Nach einer kurzen Erläu­terung zum Thema im Zuge der Befra­gung gaben 34 Prozent an, das Konzept grund­sätz­lich span­nend zu finden. 37 Prozent würden eine Virtual-Reality-Brille verwenden, um in das Meta­versum einzu­tau­chen, ein Viertel (24 Prozent) denkt, dass sich künftig weite Teile des privaten und beruf­lichen Lebens dort abspielen werden. Und ein Fünftel (19 Prozent) glaubt auch, dass das Meta­versum Menschen näher zusam­men­bringt.

Gleich­wohl ist für die breite Mehr­heit der Bevöl­kerung (81 Prozent) das Meta­versum noch weit entfernte Zukunfts­musik. 42 Prozent halten es für einen Hype, der bald vorbei sein wird. „Auch, wenn noch viele Fragen offen sind: Das Meta­versum hat das Poten­zial, das Internet, wie wir es heute kennen, funda­mental zu verän­dern“, betont Bitkom-Präsi­dent Berg. „Und es kann große Chancen für die Gesell­schaft und auch für die Wirt­schaft mit sich bringen. Auf jeden Fall ist es eine Gestal­tungs­auf­gabe.“

Meta­verse Forum gegründet

Um das Meta­versum und seine Poten­ziale in Deutsch­land zu erschließen, hat der Bran­chen­ver­band Bitkom ein „Meta­verse Forum“ ins Leben gerufen. Hier sollen die wich­tigsten Player des Meta­ver­sums zusam­men­gebracht werden. Es soll gezeigt werden, was das Meta­verse ist und welche Chancen es für Gesell­schaft, Wirt­schaft und Politik bietet. Auf die Teil­nehmer warten Vorträge und Experten-Diskus­sionen.

Beim ersten Meta­verse-Forum des Bitkom sollen Aspekte von AR (Augmented Reality) & VR (Virtual Reality), Block­chain (Sicher­heit, dass die verwen­deten Daten nicht unter­wegs verfälscht, verloren oder gestohlen wurden), Intel­lec­tual Property (Urhe­ber­rechte) & Digital Content (digi­tale Inhalte zum Kaufen oder Leihen oder Weiter­geben) sowie Marke­ting im Mittel­punkt.

Wer wurde was gefragt?

Die Zahlen des Bitkom stammen aus einer Umfrage, die im Januar 2022 wurden unter dabei 1.005 Personen in Deutsch­land ab 16 Jahren tele­fonisch durch­geführt wurde. Die Frage­stel­lung lautete: „Haben Sie schon einmal von dem Begriff „Meta­versum“ bzw. „Meta­verse“ gelesen oder gehört?“ und „Ich lese Ihnen nur einige Aussagen zum Meta­versum vor. Bitte beur­teilen Sie, inwie­weit Sie den folgenden Aussagen zustimmen."

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Wenn neue Dinge auf der Szene auftau­chen, ist nicht gleich klar, ob das nur ein vorüber­gehender Hype ist oder ob sich das länger­fristig hält. Als die ersten mobilen Tele­fonierer mit Schuh­karton-großen Kisten in der Öffent­lich­keit auftauchten, wurden sie als Spinner belä­chelt, ein Büro daheim oder im Grünen dank mobilem Internet schien völlig unvor­stellbar.

Social Media gehört heute zum Alltag, doch das findet aktuell noch ein- oder zwei­dimen­sional statt. Sobald es tech­nisch möglich ist, wird irgend­jemand mit diesen 3D-Welten, pardon dem Meta­versum, anfangen, ob wir das gut finden oder nicht. Da ist es sinn­voll, sich von Anfang an umzu­schauen und die Entwick­lung von Anfang an mitzu­ver­folgen. Was es für das MetaVers braucht, sind flächen­deckende sehr schnelle Netze und Endge­räte mit viel opti­scher und digi­taler Rechen­power. Viele Smart­phones können da schon mithalten.

Und eins ist auch klar: Große Unter­nehmen wittern das Mega-Geschäft. Sie möchten uns die Nutzung des Meta­verse am liebsten teuer verkaufen, wie damals zu Beginn des Inter­nets, als man noch pro Minute zur Kasse gebeten wurde. Und selbst wenn das Meta­verse zunächst kostenlos sein sollte, wird es an jeder Ecke Einla­dungen zum (kosten­pflich­tigen?) Konsum geben. Bis zu einem gewissen Grade ist das auch ok. Was draus wird, hängt von uns allen ab.

Am nächsten Montag öffnet der Mobile World Congress in Barce­lona wieder seine Türen für reale und virtu­elle Besu­cher. Das Meta­verse wird dort - beispiels­weise am Stand von Telefónica - eine große Rolle spielen. teltarif.de ist für Sie vor Ort und wird berichten.