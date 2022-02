Facebook Reels: Metas Antwort auf TikTok startet weltweit

Kurz­videos sind im Trend, das weiß auch Face­book und führt deshalb seine TikTok-Alter­native Reels welt­weit ein. Laut Meta steht das Feature ab sofort in mehr als 175 Ländern, darunter auch Deutsch­land, zur Verfü­gung. Zur Feier des globalen Roll­outs wurden die zuvor bereits in den USA gestar­teten Face­book Reels um neue Funk­tionen erwei­tert. Diese nennen sich „Remix“, „60-Sekunden-Reels“, „Drafts“ und „Video Clip­ping“. Ferner möchte Face­book die Kurz­videos in anderen Berei­chen wie Stories und Watch inte­grieren. Eine Mone­tari­sie­rung für profes­sio­nelle Inhalts­ersteller rundet die Neue­rungen ab.

Face­book Reels startet global

Facebook Reels wollen die Welt erobern

Meta Wenn Ihnen das Wort Reels in Zusam­men­hang mit sozialen Netz­werken ein Begriff ist, dürften Sie Insta­gram-Nutzer sein. Schon im August 2020 führte Meta nämlich die Insta­gram Reels ein. Face­book Reels folgte schließ­lich im September 2021. Bislang war dieses Feature aller­dings den Verei­nigten Staaten vorbe­halten. Via Pres­semit­tei­lung verlaut­bart Meta nun, dass die digi­talen Film­rollen welt­weit Einzug halten. Deut­sche Face­book-Anwender können sich also nun mit den Mini-Clips austoben. Ähnlich wie bei TikTok wird Wert auf schnelle Unter­hal­tung gelegt. Ein Face­book Reel dauert zwischen 15 und 60 Sekunden. Anleitung für Facebook Reels

Meta Der Konzern bezeichnet seine Reels als großen Erfolg. Es sei sowohl auf Face­book als auch auf Insta­gram „das mit Abstand am schnellsten wach­sende Content-Format“. Um die Nutzer außer­halb der USA jetzt an Face­book Reels heran­zuführen, hat Meta eine Schnell­anlei­tung kreiert. An neuen Features gibt es „Remix“, mit dem sich ein eigenes Video mit dem eines anderen Erstel­lers mischen lässt und „60-Sekunden-Reels“, welche bis zu einer Minute dauern. Des Weiteren können Reels demnächst als „Drafts“ (Entwürfe) gespei­chert und in den kommenden Monaten via „Video Clip­ping“ zurecht­geschnitten werden.

Neue Orte und Mone­tari­sie­rung für Reels

Im Face­book-Bereich Stories sind bald auch Reels teilbar, außerdem lassen sich Reels aus bestehenden Stories erstellen. Eine Inte­gra­tion in Watch und in den Feeds ist eben­falls ange­dacht. So ergänzt Meta das Label Reels im oberen Bereich der Feeds und schlägt Reels von inter­essanten Inhalts­erstel­lern vor. Wer plant, Geld mit dem Feature zu verdienen, dürfte sich über die nahenden Banner- und Sticker-Anzeigen freuen. Dem Unter­nehmen zufolge können User je nach Aufrufen bis zu 35.000 US-Dollar einnehmen. Aktuell ist die Werbung nur in den USA, Kanada und Mexiko verfügbar, weitere Länder starten Mitte März.

