Facebook: Messenger wieder in der regulären App

Meta hat eine Pres­semit­tei­lung über Face­book hinsicht­lich aktu­eller Entwick­lungen und Pläne veröf­fent­licht. Dieses Jahr liegt der Fokus auf Künst­licher Intel­ligenz, Mittei­lungen, Inhalts­ersteller und der Mone­tari­sie­rung. Bei den Mittei­lungen kehrt das Team zurück zu den Wurzeln. Vor einiger Zeit war der Face­book Messenger noch Bestand­teil der regu­lären Face­book-App. Schließ­lich wurde die Funk­tion als dedi­zierte Anwen­dung ausge­lagert. Damit ist das Kommu­nika­tions­tool zwar komplexer geworden, aber man muss eben mit zwei Apps jonglieren. Jetzt inte­griert Meta den Messenger wieder in die Face­book-App.

Kehr­wende: Face­book bekommt Messenger zurück

Facebook verkündet Neuigkeiten

Meta Nicht alle Anwender waren begeis­tert, als der Face­book Messenger erschien. Um den vollen Funk­tions­umfang der Social-Media-Platt­form zu nutzen, wurde die Instal­lation dieser zusätz­lichen Soft­ware unum­gäng­lich. Klickt man die Chat-Sprech­blase in der Face­book-App an, wird man zu Messenger weiter­geleitet. Ist der Messenger nicht instal­liert, erscheint eine Auffor­derung zum Down­load. Wer Über­sicht auf seinem Smart­phone möchte und sich nicht im App-Dschungel verirren will, kann die zusätz­liche Face­book-Anwen­dung bald in den virtu­ellen Papier­korb werfen.

Meta hat via Pres­semit­tei­lung ange­kün­digt, die Chat­funk­tion wieder in Face­book auf dem Smart­phone zu inte­grieren. Los geht es schon jetzt für erste Anwender. Das Unter­nehmen hat einen Test­lauf bei einer kleinen Anzahl von Usern gestartet. Demnächst sollen die Tests ausge­weitet werden. Wir konnten trotz neuester Face­book-Version noch nicht von den einge­bauten Chats Gebrauch machen. Ob Meta den Face­book Messenger in Zukunft abschafft oder ihn parallel zur Stan­dard-App weiter betreibt, bleibt abzu­warten.

Zwei Milli­arden täglich aktive User

Das Come­back der Chat­funk­tion in der Face­book-App ist nur ein Teil mehrerer Verlaut­barungen. So gibt Meta außerdem an, einen Meilen­stein bei der Nutzer­schaft erreicht zu haben. Derzeit habe man zwei Milli­arden täglich aktive Anwender. So viel gab es bei der Platt­form noch nie. Des Weiterhin erklärt das Unter­nehmen, dass die Künst­liche Intel­ligenz einen hohen Stel­len­wert bei Face­book hat. Unter anderem bei Empfeh­lungen von Reels, Fotos, Texten, Gruppen und Videos kommt schlaue Soft­ware zum Einsatz. Mit KI-gestützten Empfeh­lungen sollen über­dies Inhalts­ersteller mehr rele­vante Personen errei­chen.

Apropos Künst­liche Intel­ligenz: Es befindet sich ein Face­book-Chatbot in Entwick­lung.