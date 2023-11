Messenger-Telefonie: Das taugen die Apps für Gespräche

Viele Unter­hal­tungen finden heut­zutage über Messenger statt, das gilt auch für Tele­fonate und Video­tele­fonate. Die Anzahl der entspre­chenden Konver­sati­ons­tools ist in den vergan­genen Jahren immens gestiegen. Wir wollen Ihnen mit diesem Artikel einen Über­blick über acht Messenger und deren Features bei Sprach- und Video­tele­fonie verschaffen. Dabei behan­deln wir unter anderem die maxi­male Teil­neh­mer­zahl, die Verschlüs­selung und Komfort­funk­tionen. Neben dem weit verbrei­teten WhatsApp sowie den beliebten Alter­nativen Signal und Viber zählen auch Skype und Line zu den über­prüften Anwen­dungen.

Messenger auf dem Tele­fonie-Prüf­stand

Die Zeiten, in denen Messenger nur zur schrift­lichen Konver­sation herhalten, sind schon lange vorbei. Entweder ergän­zend oder als Ersatz für klas­sische Gespräche finden die Chat-Anwen­dungen verstärkt bei Anrufen Verwen­dung. Dabei bieten fast alle Apps die Wahl zwischen rein akus­tischen Tele­fonaten und welchen mit Video. Aufgrund hoher Teil­neh­mer­zahl eignen sich die Programme auch für private Grup­pen­chats oder beruf­liche Konfe­renzen. Wir haben acht Messenger in puncto Tele­fonie getestet und verraten Ihnen, was sie zu bieten haben.

