Fiberdays: Telekom wirbt um Kooperationen

Die Messe Fiber­days, die gestern eröffnet wurde, ist eine Fach­messe, bei der es um alles rund um die Glas­faser geht. Sie richtet sich an Fach­besu­cher aus der Branche. Ausrichter ist der Bundes­ver­band Breit­band-Kommu­nika­tion (BREKO), es können aber auch Firmen ausstellen, die nicht im Verband vertreten sind.

Hard­ware aller Art

Kabel, Leerrohre, Stecker, Verteilerdosen, alles im Angebot bei nestor

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Man findet dort Liefe­ranten von allerlei Hard­ware, sei es Leer­rohre, Glas­faser­lei­tungen, Werk­zeug zur Montage, Monta­geschränke bis hin zu kompletten Tele­kom­muni­kati­ons­gebäuden. Daneben sind auch bekannte Namen zu sehen, wie beispiels­weise Gigaset, die hier ihre schnur­losen Tele­fone, Router und Smart-Home-Geräte vorge­stellt haben. Diese werden teil­weise von Mitglieds­unter­nehmen des BREKO unter eigenem "Label" (Etikett) den Kunden ange­boten. Auch AVM bekannt durch die "Fritz!Box" stellte insbe­son­dere Glas­faser­router und Geräte zur Heim­ver­net­zung vor.

Netz­betreiber von Klein bis Groß

Entlang den Bahnschienen liegt viel unbeleuchtete ("dark") Glasfaser, die man mieten kann.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Glasfaser neben der Gasleitung (links), Leitungen und Netze allgemein, 230 Aussteller sind in Wiesbaden.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Dann sind natür­lich auch jede Menge Glas­faser-Netz­betreiber zu finden, von kleinen regio­nalen Anbie­tern, über größere Unter­nehmen, bis hoch zur Deut­sche Telekom.

Deut­sche Telekom: Offen für Koope­rationen

Früher Feindbild, heute gefragter Gesprächspartner. Die Deutsche Telekom ist offen für Kooperationen.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Die hatte am Stand das Thema "Koope­rationen" groß geschrieben. Sie ist auf der Suche nach Part­nern, um in bestimmten Regionen entweder Glas­faser gemeinsam auszu­bauen (Beispiel Glas­faser Nord­west), bei bestimmten Anbie­tern fertige Leis­tungen einzu­kaufen ("Whole Buy") oder um Netze eines Dritten (z.B. von Stadt­werken) zu betreiben. Das sind Entwick­lungen, die vor Jahren noch undenkbar gewesen wären.

Wo gibt es Förder­mittel?

Das Breit­band­büro des Bundes und die Gegen­stellen der Bundes­länder sind vertreten, um die notwen­digen Kontakte herzu­stellen und die Infor­mationen zu liefern, wen man wo anspre­chen muss, wenn man ein Netz aufbauen will oder wenn es um Förder­mittel geht. Das erfor­dert fach­kun­dige Bera­tung, eine ganze Branche lebt davon. Wo gibt es Fördermittel, was muss beachtet werden, Bund und Länder möchten, dass es schnell geht. Die Unternehmen sehen es sketpisch.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Dann gibt es die Einkaufs­gemein­schaft des BREKO, die bestimmte Produkte im Groß­ein­kauf güns­tiger bekommt und den Mitglieds­unter­nehmen dann weiter­ver­kaufen kann.

Weiter gibt es viele große und kleine Diskus­sions­runden, wo bekannte Namen der Branche, aber auch nur Insi­dern bekannte Experten, über alle Themen rund um Glas­faser und Netz­ausbau Infor­mationen weiter­geben und span­nende Diskus­sionen durch­führen.

Hersteller von Servern, Gehäusen und Vertei­lern

Auch Hersteller wie Huawei und ZTE zeigten ihre Systeme fürs Fest­netz. Serverschrank des Schweizer Unternehmens Datwyler, das auch in Deutschland aktiv ist.

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Mit etwas Neid schauen auslän­dische Anbieter auf Deutsch­land, wo es bereits zahl­reiche erfolg­reiche 5G-Campus­netze (private Firmen­netze) gibt. Im Ausland muss man sich dazu mit einem landes­weit lizen­sierten Netz­betreiber verstän­digen, einige Länder planen bereits eben­falls Campus-Lizenzen an den Netz­betrei­bern vorbei zu vergeben.

