Digital X: Amateursport per Telekom-5G ins Netz streamen

Wie schon berichtet, fand die Fach­messe Digital X in vier Kölner Quar­tieren auf fünf Bühnen und mehr als 100 Loca­tions in Köln statt. Im Rahmen­pro­gramm traten rund 300 inter­natio­nale Redner auf, darunter der ehema­lige US-Gouver­neur Arnold Schwar­zen­egger, Prof. Dr. Sabina Jeschke (ehemals Digital-Vorständin der Deut­schen Bahn), Ranga Yogeshwar (bekannt durch WDR-Sendungen zu Wissen­schafts-Themen), Telekom-Chef Timo­theus Höttges oder der Philo­soph Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, die über die digi­tale Trans­for­mation und Nach­hal­tig­keit von Wirt­schaft und Gesell­schaft disku­tierten.

300 Star­tups vor Ort

Foto: Deutsche Telekom Etwa 300 Star­tups und Unter­nehmen hatten ihre digi­talen Lösungen vorge­stellt: Vom autonom fahrenden Stadt-Shuttle über eine Solar­lösung zum Laden von E-Autos im Internet der Dinge (IoT) bis zum 3D-Scanner für die Erstel­lung von Avataren.

Vier Themen­felder für mehr Digi­tal­wirt­schaft

Einen Blick auf die aktu­elle Digi­tali­sie­rungs­lage in Deutsch­land und Europa warf Telekom-Chef Tim Höttges (wir berich­teten). Höttges sieht vier Themen­felder, worin Deutsch­land und Europa massiv inves­tieren müssen: Förde­rung von Digi­tal­kom­ponenten, bessere Rahmen­bedin­gungen für den Aufbau der Infras­traktur, skalier­bare euro­päi­sche, digi­tale Platt­formen (wie z.B. GAIA-X) und dazu viele digi­tale Anwen­dungen.

Inter­natio­nale Aufmerk­sam­keit

Der frühere Schau­spieler und kali­for­nische Gouver­neur Arnold Schwar­zen­egger ("Termi­nator") war von 2003 bis 2011 Gouver­neur des US-Bundes­staates Kali­for­nien gewesen und hatte dort die strik­testen Umwelt­gesetze der USA durch­gesetzt. Schwar­zen­egger ist davon über­zeugt, dass „digi­tale Tech­nologie nach­hal­tiges Wirt­schaften deut­lich voran­bringen kann." Gast­geber und Telekom-Geschäfts­kun­den­chef Hagen Rick­mann weiß, "alle wollen in Digi­tali­sie­rung inves­tieren“, und das macht ihn opti­mis­tisch.

Telekom Geschäftskundenchef Hagen Rickmann blickt optimistisch in die digitale Zukunft.

Foto: Deutsche Telekom "Wenn ich aktuell mit mittel­stän­dischen Unter­neh­mern spreche, stelle ich fest: Alle wollen in Digi­tali­sie­rung inves­tieren und sich digital trans­for­mieren. Ganz vorne die junge Gene­ration der Unter­nehmer.

Zwar habe die Pandemie einen Digi­tali­sie­rungs­turbo gezündet, doch aktu­elle Zahlen zeigten, „es ist noch Luft nach oben." Es gebe für Firmen jeder Branche Anwen­dungen, um Geschäfts­pro­zesse in die digi­tale Welt zu trans­por­tieren.

Telekom hilft, Förder­gelder zu heben

Wie bereits berichtet, gibt es ein 130 Milli­arden Euro schweres Konjunk­tur­pro­gramm der Bundes­regie­rung, wovon alleine 50 Milli­arden Euro für die Digi­tali­sie­rung der deut­schen Wirt­schaft vorge­sehen sind. „Aus dem Förder­pro­gramm sind nach rund andert­halb Jahren erst 15 Prozent abge­rufen. Die Telekom unter­stützt kleine und mittel­stän­dische Unter­nehmen, einen besseren Zugriff auf diese Förder­töpfe zu bekommen.

Amateur­sport live streamen

Telekom Kommunikationschef Philipp Schindera stellte die Streaming-Kamera für Sportvereine vor.

Foto Henning Gajek Hagen Rick­mann stellte auf der Messe zwei neue Koope­rationen vor. Gemeinsam mit "Sport­total" bringt die Telekom jetzt den Amateur­sport live ins Netz. Dazu wird eine voll­auto­mati­sierte Internet-Kamera auf dem Sport­gelände eines inter­essierten Vereins instal­liert und über­trägt sofort über das 4G/5G-Mobil­funk­netz der Telekom die dort statt­fin­denden Spiele und Akti­vitäten als Live­stream ins Internet. So können kleine Vereine Aufmerk­sam­keit erzielen und nicht nur lokal, sondern dank Internet auch über­regional oder sogar welt­weit (was Menschen, die ins Ausland gezogen sind, den Kontakt zur Heimat erleich­tern kann).

Laut der Home­page von sport­total soll die monat­liche Miete ab 9,90 Euro betragen, Strom gehe extra. Inter­essierte Vereine könnten sich bei sporttotal.tv melden.

Bei der Telekom selbst können zwei Pakete gebucht werden. Für 69,95 Euro pro Monat sind im Paket Basic die Anbin­dung an die sporttotal.tv Strea­ming-Platt­form enthalten, der Ball wird von einer KI (künst­liche Intel­ligenz) verfolgt und es kann per "Video-on-demand" auf High­lights zuge­griffen werden.

sport­total bietet den Vereinen eine Umsatz­betei­ligung an vereins­bezo­genen Werbe­ein­buchungen und Support für Video-Strea­ming und Werbe­ein­buchungen an. Das größere Paket für 119,95 Euro soll zusätz­lich die Aufzeich­nung von Trai­nings­ein­heiten zur Video-Analyse erlauben. Dazu kommt noch der einma­lige Kauf­preis der Kamera. Viel­leicht findet sich ein örtli­cher Vereins-Sponsor.

Telekom von Apple zerti­fiziert

Aufgrund einer Koope­ration mit Apple wurde die Telekom nach einem umfang­rei­chen Prüfungs­pro­zess als "Apple Autho­rized Educa­tion Specia­list" zuge­lassen. Man sei der einzige zerti­fizierte Netz-Anbieter für Apple Educa­tion in Deutsch­land. Damit können Telekom-Spezia­listen inter­essierte Kunden aus dem Bereich Bildung in der prak­tischen Anwen­dung von Apple Produkten in Bildung und Forschung gezielter beraten, was weit über ein reines Verkaufen von Hard­ware hinaus geht.

Digital X als Schau­fenster

Um zu sehen, welche digi­tale Inno­vatoren es hier­zulande gibt, wurde die Startup-Initia­tive "TechBoost" ins Leben gerufen. Einige Ideen haben wir schon vorge­stellt.

Zum sechsten Mal wurden "Digital Cham­pions" in vier Kate­gorien prämiert. Gewonnen haben die Wirt­schafts­kanzlei Noerr, Lamilux Tages­licht­sys­teme, Wagner Beschich­tungen und Schwan Kosmetik. Einen Sonder­preis für den regio­nalen Cham­pion bekam das Hailo-Werk Rudolf Loh, das Leitern und Müll­eimer für Haus­halte und Unter­nehmen herstellt.

Digital X - größte Initia­tive ihrer Art

Die Telekom sieht Digital X als "Europas größte, bran­chen­über­grei­fende Digi­tali­sie­rungs­initia­tive", bei der sich über 300 natio­nale und inter­natio­nale Partner digital vernetzen, austau­schen und vonein­ander lernen möchten.

Telekom-Chef Höttges warnte dort vor dem digi­talen Eisernen Vorgang, und wir haben eine Guided-Tour über die Messe unter­nommen.