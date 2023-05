Anga Com 2023: Treffen der Breitbandbranche

Mit großem Stolz hat der Anga-Verbands­prä­sident Thomas Braun die Anga Com in Köln eröffnet, die noch bis zum Freitag dauert. teltarif.de berichtet vor Ort.

Am Dienstag um 9 Uhr hat die Fach­messe Anga Com in den Messe­hallen 7 und 8 der "koeln­messe" ihre Tore geöffnet. Um 10 Uhr star­tete das Kongress­pro­gramm mit mehr als 60 Panels im Congress-Centrum und auf der neu einge­rich­teten Inno­vation Stage. teltarif.de war vor Ort.

Kann Deutsch­land digital?

"Kann Deutsch­land digital?", fragte Thomas Braun, Haus­herr und Präsi­dent des Anga-Verbandes. Er wies auf die "ganze Viel­falt der Branche" hin und konnte im letzten Jahr etwa 18.000 Fach­besu­cher zählen. Dieses Jahr sind 470 Aussteller aus 35 Ländern gekommen, die etwa 25.000 Quadrat­meter Ausstel­lungs­fläche gebucht haben. Für Braun ist das "Europas führende Messe", ein Gipfel­treffen ("Summit") der FTTH-Welt. Die Messe Anga Com findet in den Hallen 7 und 8 der "koelnmesse" statt

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Digi­tali­sie­rung voran­bringen

"Die Leute wollen sich visuell austau­schen und die Digi­tali­sie­rung voran treiben", sagt Braun. Der Boom sei greifbar und zu spüren, jeden Tag gebe es mindes­tens eine Pres­semit­tei­lung, wo jemand aktuell etwas baut. Braun stellte die Zahlen der Bundes­netz­agentur vor, wonach in Deutsch­land mehr als 4,2 Millionen FTTH-Anschlüsse neu gebaut wurden, was die Zahl auf insge­samt 13 Millionen stei­gere.

Wichtig für die Branche sei die gemein­same Nutzung und der Ausbau. Dabei sei einiges geschafft worden, es gibt aber noch viel zu tun. Braun sieht noch "Poten­zial für Verein­fachung und Beschleu­nigung".

Hoff­nung auf DIN-Norm für Tren­ching

Auf 25.000 Quadratmetern finden Fachleute alles, was es braucht, um Deutschland und die Welt mit Glasfaser auszubauen

Große Hoff­nung setzt die Branche in die neue DIN-Norm für neue Verle­gever­fahren (z.B. "Tren­ching"), in dieser Norm habe sich der ANGA-Verband stark einge­bracht. "Jetzt müssen es die Gemeinden nur noch zulassen."

Pladoyer für Fair Share

Braun lobte den lebhaften Wett­bewerb. Zugleich plädierte er für "fair share". Die Unter­nehmen, "die von unseren Netzen profi­tieren, sollen zahlen. Netze haben einen Wert!" Braun verglich das mit den Urhe­ber­rechten, wofür die Kabel­ver­teil­unter­nehmen ja auch Gebühren bzw. Lizenzen zahlen müssten. Die Messe Anga Com in Köln-Deutz (Eingang Nord) läuft noch bis Freitag.

