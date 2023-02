Für Blackout: Mesqool CR1009 Pro DAB Kurbelradio im Test

Notfallradio von Mesqool im Test

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch Die Angst der Deut­schen vor dem Blackout wurde in den vergan­genen Wochen und Monaten zu Genüge thema­tisiert. Sollten Fest­netz, Handy-Netz und Internet gleich­zeitig wegen eines größeren Strom­aus­falls länger nicht nutzbar sein, müssen Bürger sich auf anderen Wegen infor­mieren können. Und darum wird meist empfohlen, ein Akku-, Kurbel- oder Batterie-Radio zu Hause vorrätig zu haben.

Und genau dafür hat teltarif.de bereits acht Radios für den Blackout mit Solar­panel, Hand­kurbel oder Batte­rie­fach empfohlen. Eines dieser Radios haben wir uns nun gekauft und getestet. Notfallradio von Mesqool im Test



Mesqool CR1009 Pro DAB Kurbel­radio von Amazon

Wir entschieden uns für das in China herge­stellte Mesqool CR1009 Pro DAB. Das war zwar nicht das güns­tigste Radio in unserer Über­sicht, billige Kurbel­radios gibts bereits für 30 Euro. Doch dann beherr­schen sie in der Regel nur UKW, aber kein DAB+. Oder es stehen nicht alle Optionen für die Ener­gie­ver­sor­gung zur Verfü­gung. Unser Mesqool CR1009 Pro DAB Kurbel­radio bietet sowohl Akku- als auch Batte­rie­betrieb, es kann per Lade­gerät, Kurbel oder Solar geladen werden - und es kann außer UKW auch DAB+.

Gekauft haben wir das Mesqool CR1009 Pro DAB bei Amazon, wo es aktuell 68 Euro kostet. Als Prime-Kunde bekamen wir es mit Rabatt für rund 62 Euro. Bei Amazon scheint es noch in ausrei­chender Stück­zahl vorhanden zu sein, wohin­gegen es auf der Home­page von Mesqool über­haupt nicht erwähnt wird.

Ausstat­tung: Fast perfekt

Für den Preis um die 60 Euro liest sich die Ausstat­tungs­liste des Mesqool CR1009 Pro DAB beein­dru­ckend: Es hat eine auszieh­bare Antenne und beherrscht UKW sowie DAB+, für jeden Stan­dard stehen 30 Favo­riten­plätze bereit. Der auto­mati­sche Sender­such­lauf sollte alle wich­tigen Sender in der Umge­bung finden, bei uns waren es im Test insge­samt rund 90 Sender.

Der Lieferumfang des Mesqool CR1009 Pro DAB

Der Akku hat eine Kapa­zität von 5000 mAh. Sollte er leer sein und gerade niemand Lust zum Kurbeln haben, kann das Radio auch mit drei AAA-Batte­rien betrieben werden. Die Dreh­kurbel ist im Gehäuse versenkbar. Das Mesqool CR1009 Pro DAB misst 172 x 94 x 63 mm und wiegt 410 Gramm. Direkt ans Radio montiert ist eine Trage­schlaufe. Außerdem spendet das Gerät auch Licht: Klappt man die Solar­zelle nach oben, befindet sich darunter eine LED-Licht­leiste als Lese­lampe, außerdem gibt es eine Spot-Taschen­lampe. Beide Lampen beherr­schen zwei Hellig­keits­stufen.

Das Notfall­radio ist nach IPX4 Spritz­wasser abwei­send, unter­getaucht werden darf das Gerät aller­dings nicht. Außerdem verfügt es über einen Kopf­hörer-Klin­ken­aus­gang, einen Wecker, eine mörde­risch laute Alarm­sirene und einen zweiten USB-Anschluss, über den ein ange­schlos­senes Handy Energie vom Radio-Akku erhalten kann (Power­bank-Funk­tion). Blue­tooth beherrscht das Gerät aller­dings nicht. In der Packung fanden wir außer dem Radio und einer Bedie­nungs­anlei­tung einen Kara­biner­haken zum Aufhängen des Radios sowie ein Micro-USB-Kabel. USB-C beherrscht das Radio nicht bzw. nur über einen optio­nalen Adapter. Auch ein Netz­teil liegt nicht bei.

Verar­bei­tung und Bedie­nung: Preis­wert

Bei einer derart üppigen Ausstat­tung stellt sich die Frage: Wo musste der Hersteller bei dem Preis den Rotstift ansetzen? Schon direkt nach dem Auspa­cken bemerkt man: An der Verar­bei­tung. Obwohl das Kunst­stoff­gehäuse robust und an den Kanten sogar verstärkt ist, wirkt es billig. Vor allem die Nähte können scharf­kantig sein, und ganz wackel­frei stand das Radio bei uns nicht auf dem Tisch.

Ganz beson­ders spürt man die billige Verar­bei­tung auch beim Drücken der Tasten, wobei es jedes Mal hörbar klackt - eine geräusch­lose Bedie­nung des Geräts ist unmög­lich.

Ungünstig und offen posi­tio­niert sind auch die Tasten für die Lampen und die Sirene an der Schmal­seite: Direkt nach dem Auspa­cken drückten wir verse­hent­lich auf die Alarm­taste, woraufhin sofort die ohren­betäu­bende Sirene ertönte und wir erschreckt zusam­men­zuckten. Das wäre unter einer Klappe besser posi­tio­niert gewesen. Eine Gummi-Klappe befindet sich übri­gens direkt daneben: Darunter liegen Micro-USB, USB-A, Klin­ken­buchse und eine Reset-Öffnung.

Vorsicht: Taschenlampe und Leselampe saugen den Akku leer

Vorsicht: Taschenlampe und Leselampe saugen den Akku leer

Beim Sender­wechsel reicht es übri­gens nicht, nur die Pfeil­taste zu drücken, es muss anschlie­ßend noch die Taste "Enter" zum Aufruf des Senders gedrückt werden. Bei UKW werden die Sender in festen Schritten von 0,05 Mhz durch­laufen. Ein längerer Druck auf die Pfeil­taste springt zum nächsten gut empfang­baren UKW-Sender.

Beim Sender­wechsel reicht es übri­gens nicht, nur die Pfeil­taste zu drücken, es muss anschlie­ßend noch die Taste "Enter" zum Aufruf des Senders gedrückt werden. Bei UKW werden die Sender in festen Schritten von 0,05 Mhz durch­laufen. Ein längerer Druck auf die Pfeil­taste springt zum nächsten gut empfang­baren UKW-Sender.

Nach Inbe­trieb­nahme: Sender­such­lauf erfor­der­lich

Mit den Tücken des Menüs muss man sich aber in der Tat sofort nach der Inbe­trieb­nahme beschäf­tigen. Denn bei uns ertönte nach dem Einschalten kein Radio­klang. Zuerst muss über das Menü ein kompletter Sender­such­lauf gemacht werden, erst dann empfängt das Gerät analoge und digi­tale Sender.

Auch Datum und Uhrzeit mussten wir in unserem Test zunächst manuell über das Menü setzen, da diese ohne Radio­emp­fang eben auch nicht über das Netz synchro­nisiert werden konnten.

Dann ist es wichtig, im Radio­betrieb die Funk­tion der "Power"-Taste zu verstehen, diese hat nämlich mehrere Modi: Bei einem kurzen Druck wech­selt das Radio zwischen DAB+, UKW und Standby. Und nur bei einem langen Druck auf "Power" schaltet sich das Gerät ganz aus - was unter Umständen über­lebens­not­wendig sein kann, wie wir im folgenden Abschnitt sehen werden.

Die Ener­gie­ver­sor­gung: Keine Illu­sionen, bitte!

In den Amazon-Bewer­tungen des Mesqool CR1009 Pro DAB gab es Beschwerden darüber, das Radio würde bei einer längeren Lage­rung schon nach mehreren Wochen bzw. Tagen die ganze Akku-Energie verlieren und wäre dann bei einem Notfall ggf. gar nicht einsatz­bereit. Hier hat ein Nutzer eben wohl den Standby-Modus mit dem komplett ausge­schal­teten Modus (langes Drücken von "Power") verwech­selt. In unserem Test haben wir das Mesqool CR1009 Pro DAB rund 12 Tage lang ausge­schaltet und unbe­nutzt herum­stehen lassen - und nach dem Einschalten war der Akku noch voll.

Die Wirksamkeit der Solarzelle fürs Laden des Akkus kann man getrost vernachlässigen

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch Bezüg­lich der "batte­rie­freien" Lade­optionen (Solar und Kurbel) sollte man sich aller­dings keine Illu­sionen machen und keine großen Wunder erwarten. Der Hersteller schreibt selbst in der Anlei­tung, dass die Solar­zelle nur bei direktem Sonnen­licht "anspringt", aber nicht in Innen­räumen. Und selbst bei direkter Sonne wird der Akku nur mit 30-50 mA geladen. Mesqool schreibt unmiss­ver­ständ­lich: Die Solar­zelle kann den Akku nie auf 100 Prozent Lade­stand bringen und sollte daher nicht als Haupt­ener­gie­quelle betrachtet werden. Das entspricht exakt den Erfah­rungen in unserem Test. teltarif.de empfiehlt ohnehin nicht, batte­rie­betrie­bene Geräte bei großer Hitze der direkten Sonne auszu­setzen, da das der Akku nicht gut verträgt und ggf. sogar Explo­sions­gefahr besteht.

Und bei der Kurbel sieht es ähnlich aus: Mesqool empfiehlt bei der Nach­ladung per Kurbel zwei Umdre­hungen pro Sekunde im Uhrzei­ger­sinn oder auch entgegen dem Uhrzei­ger­sinn. Doch auch damit kann der Akku maximal mit 300-350 mA nach­geladen werden. Das ist zwar deut­lich effek­tiver als die Solar­zelle, aber den kompletten Akku mit 5000 mAh bekommt man damit nach unserer Erfah­rung auch nicht in einer annehm­baren Zeit voll. Man sollte schon unge­fähr 30 Minuten kurbeln, um wieder 10-15 Minuten Radio hören zu können. Es ist also defi­nitiv besser, auf AAA-Batte­rien zu setzen, falls im Notfall vorhanden.

Akku­lauf­zeit und Sound

Mesqool gibt an, dass mit vollem Akku ein Radio­betrieb von 25 Stunden möglich ist, sofern man die Laut­stärke nicht über 50 Prozent dreht. Das halten wir für eini­ger­maßen realis­tisch. Dann sollte man sich aber tunlichst hüten, die Alarm­sirene oder die beiden LED-Lampen in Betrieb zu nehmen, denn diese saugen ordent­lich am Akku. Bei dauer­hafter Sirene wäre der Akku schon nach 6 Stunden leer, bei dauer­haft einge­schal­teten Lampen nach 10 Stunden (Taschen­lampe) bzw. 37 Stunden (Lese­lampe).

Energieversorgung im Notfall: Mit Kurbel möglich, noch besser mit drei AAA-Batterien

Bild: teltarif.de / Alexander Kuch Und in der Tat schreibt Mesqool, dass im Standby-Modus der Akku nach spätes­tens 93 Stunden leer gesaugt ist, also nach nicht einmal vier Tagen. Im komplett ausge­schal­teten Zustand soll der Akku 6333 Stunden halten, also etwas mehr als acht Monate. Wir würden empfehlen, das Gerät mindes­tens viermal jähr­lich aus dem Schrank zu holen und den Akku nach­zuladen, um auf der sicheren Seite zu sein und den Akku zu "pflegen". Das Laden eines Smart­phones über die USB-Schnitt­stelle hat im Test problemlos funk­tio­niert.

Vom einge­bauten Laut­spre­cher darf man natür­lich keine Wunder­werke erwarten. Er ist aber immerhin so gut, dass wir ganz deut­lich den Unter­schied zwischen DAB+ und UKW hören konnten. Bei der Musik­wie­der­gabe fehlen Höhen und Bässe, Sprach­sen­dungen werden aber mit einer sehr guten Verständ­lich­keit wieder­gegeben. Es ist also mit dem Mesqool CR1009 Pro DAB möglich, bei mitt­lerer Laut­stärke über mehrere Stunden Radio zu hören, ohne dass die Ohren "schmerzen".

Bei DAB+ unter­stützt das Radio übri­gens auch DRC (Dynamic Range Control), also die auto­mati­sche Klang­anpas­sung in lauten Umge­bungen.

Fazit: Die Vorbe­rei­tung machts

Unser exem­pla­rischer Test mit dem Mesqool CR1009 Pro DAB zeigt, dass es keines­wegs damit getan ist, ein Notfall­radio einmal zu kaufen, anschlie­ßend in den Schrank zu legen und nach Jahren zu hoffen, dass es dann sofort benutzbar ist. Wir empfehlen in jedem Fall, auch mindes­tens zwei bis drei Sätze AAA-Batte­rien parallel mit aufzu­bewahren. Denn die Kurbel ist ledig­lich zum Nach­laden für einige Minuten Radio­hören gedacht. Die Solar-Schnitt­stelle würden wir als vernach­läs­sigbar bezeichnen.

Immerhin erhält man mit dem Mesqool CR1009 Pro DAB ein kompaktes Radio, das für seinen Preis eine gute Ausstat­tung bietet. Abstriche muss man insbe­son­dere bei der Verar­bei­tung und beim Bedien­kom­fort machen. Klang­lich erfüllt das Notfall­radio aber in jedem Fall ordent­lich seinen Zweck.

Bevor das Handy in Mode kam und erschwing­lich wurde, haben viele inter­essierte Menschen mit CB-Funk von unter­wegs kommu­niziert. Das geht auch heute noch: