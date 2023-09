"Fuel & Tank": Mercedes betanken via In-Car-Payment

Auto­mobil­her­steller Mercedes-Benz und Zahlungs­dienst­leister Master­card starten die native Bezah­lung beim Tanken. Besitzer eines neueren Vehi­kels des schwä­bischen Fabri­kanten können ab sofort ihre Tank­rech­nung beglei­chen, ohne eine Kasse aufsu­chen zu müssen. Die Prozedur findet über den Mercedes Pay+ getauften Service direkt über das Info­tain­ment­system MBUX des Fahr­zeugs statt. Dank inte­griertem Finger­abdruck­sensor ist eine biome­tri­sche Veri­fizie­rung möglich. Voraus­set­zung ist neben einem kompa­tiblen Auto eine Debit- oder Kredit­karte von Master­card. Ergän­zend sei die Funk­tion auch für Visa-Karten frei­geschaltet.

Mit MBUX und Finger­abdruck die Tank­rech­nung tilgen

Tankfüllung über Fingerabdruck bezahlen

Mercedes-Benz AG Viele Nutzer beglei­chen Rech­nungen per Smart­phone, aber auch Trans­aktionen via Info­tain­ment-Display werden immer beliebter. So beruft sich Mercedes-Benz in seiner aktu­ellen Pres­semit­tei­lung auf eine Studie der GfK (Gesell­schaft für Konsum­for­schung). Laut dem Bericht machen schon 50 Prozent der 18- bis 39-Jährigen von Käufen im Auto Gebrauch. Außerdem begrüßen 60 Prozent der Befragten eine Abrech­nung zum Tanken oder Laden im Wagen. Wer einen aktu­ellen Mercedes-Benz fährt, hat das Info­tain­ment­system MBUX an Bord. Dieses verfügt über zahl­reiche Funk­tionen und ist mit einem Finger­abdruck­sensor als biome­tri­schen Schutz ausge­stattet.

Besitzer eines solchen Vehi­kels dürften sich über die Verfüg­bar­keit von Mercedes Pay+ freuen. Per Info­tain­ment­system erlaubt der Bezahl­dienst Käufe an Tank­stellen. Für die notwen­dige Sicher­heit soll die „Master­card Secure Card on File for Commerce Platt­form“ sorgen. Mercedes-Benz sei der welt­weit erste Fabri­kant, welcher dieses Feature ins Auto inte­griert. Zwar bewirbt der Auto­bauer haupt­säch­lich die Master­card als kompa­tibel zum Zahlen an der Zapf­säule, wenn Sie eine Visa-Karte haben, kommen Sie aber eben­falls zum Zug.

So funk­tio­niert das Bezahlen an Tank­stellen

Zunächst muss die Kredit- oder Debit­karte im Benut­zer­konto hinter­legt und über Mercedes Pay+ im MBUX akti­viert werden. Sobald der Fahrer danach eine ange­bun­dene Tank­stelle erreicht und den Motor abstellt, initi­iert MBUX auto­matisch den Dienst „Fuel & Pay“. Anschlie­ßend muss der Fahrer nur noch die betref­fende Zapf­säule auswählen. Bereits vor dem Start des Tank­vor­gangs findet eine Berech­nung des maxi­malen Betrages bei Voll­tan­kung auf Grund­lage des aktu­ellen Kraft­stoff­preises statt. Der Bezahl­vor­gang wird über den Finger­abdruck­sensor einge­leitet. Die Rech­nung erhalten Sie via E-Mail.

