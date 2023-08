Kinder: Tipps für Eltern bei kritischen "Memes"

Memes sind meist witzige Bilder im Internet, die geteilt werden - auch von Kindern und Jugend­lichen. Immer öfter werden darüber proble­mati­sche Aussagen trans­por­tiert. So gehen Eltern damit um.

Rassis­tische Botschaften in soge­nannten Memes nehmen zu. Das beob­achtet die Initia­tive Schau hin! Was dein Kind mit Medien macht. Was Eltern darüber wissen sollten.

Bei Memes handelt es sich um bekannte Bilder, die als Vorlage genutzt und mit einem Spruch versehen werden, sodass eine neue Aussage oder Bedeu­tung entsteht. Memes bringen zum Lachen oder sind ironi­sche Kommen­tare. Mit Meme-Gene­ratoren sind sie schnell erstellt.

Memes können radi­kale Ansichten verstärken

Bei "Memes" sollten Eltern aufpassen (Symbolbild)

Bild: Image licensed by Ingram Image "Memes können die Meinungs­bil­dung beein­flussen, beson­ders bei jüngeren Nutze­rinnen und Nutzern, die mit sozialen Netz­werken als Alltags- und Infor­mati­ons­medium aufwachsen", so Iren Schulz, Medi­encoach bei "Schau hin!".

Proble­matisch dabei: Wenn menschen­feind­liche, dras­tische, verhet­zende oder poli­tisch radi­kale Aussagen als "Witz" präsen­tiert werden, wirken sie harmlos. "Wenn jemand bereits proble­mati­sche Bezugs­per­sonen oder Ansichten hat, kann dies lang­fristig dazu beitragen, dass sich immer radi­kalere Ansichten verfes­tigen", warnt Schulz.

Herkunft und Botschaft hinter­fragen

Die Initia­tive rät Eltern daher, ihre Kinder im Umgang mit Memes zu sensi­bili­sieren und aufzu­klären, sobald sie beginnen, Online-Ange­bote selbst­ständig zu nutzen. "Eltern können betonen, dass es bei Memes wie bei anderen Medi­enin­halten wichtig ist, Ursprung und Botschaft zu hinter­fragen", so Schulz.

Und um die Verbrei­tung von Hass-Memes zu verhin­dern, könnten Eltern mit ihren Kindern Verhal­tens­regeln für die Online-Kommu­nika­tion fest­legen, wie beispiels­weise Beiträge nicht vorschnell weiter­leiten oder kommen­tieren, auch wenn die Kinder dazu aufge­for­dert werden.

