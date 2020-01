Meldestelle gegen Hass und Hetze im Netz geht online

In Hessen geht nun das erste offi­zielle Melde­portal für Hass­kommen­tare an den Start. Die Bürger können sich per Online-Formular, E-Mail oder Telefon-Hotline melden. Neu ist auch eine Zentral­stelle zur Bekämp­fung der Inter­netkri­mina­lität.