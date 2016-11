Meizu Pro 6 Plus: Neues Flaggschiff aus China

Meizus neues Flaggschiff-Smartphone Pro 6 Plus wurde heute erstmals vorgestellt. In dem Gerät sind Samsungs Octa-Core-Prozessor Exynos 8890, 4 GB RAM und bis zu 128 GB Festspeicher verbaut.

Meizu Pro 6 Plus kommt Ende Dezember auf den Markt Meizu kündigt am letzten Novembertag ein neues Highend-Smartphone an: Bei der Neuvorstellung handelt es sich um das Meizu Pro 6 Plus mit ordentlich Hardware-Power. Wir gehen auf die technischen Details des China-Handys ein.

Beim Pro 6 Plus hat der Hersteller Samsungs Octa-Core-Prozessor Exynos 8890 verbaut. Vier Kerne der CPU sind mit 2 GHz getaktet, die restlichen Cortex-A53-Kerne hingegen nur mit 1,5 GHz. Zudem wird das Gerät auch in einer Highend-Variante angeboten, deren CPU eine leicht höhere Taktung bietet.

Für die Grafikberechnung kommt die Mali-T880-GPU zum Einsatz. Als Arbeitsspeicher sind 4 GB LPDDR4-RAM an Bord. Als Display ist ein 5,7 Zoll großer Super-AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 2560 mal 1440 Pixel verbaut. Meizu will beim Pro 6 Plus mit einem Always-On-Display punkten, sprich Nutzer können stets Datum und Uhrzeit ablesen, ohne erst den Bildschirm einschalten zu müssen. Auf dem Gerät ist das Meizu-eigene Betriebssystem Flyme OS vorinstalliert. Im Zuge der Ankündigung des Pro 6 Plus wurde heute auch die Veröffentlichung der Version 6 von Flyme OS bekanntgegeben, die Nutzern mit One Mind eine künstliche Intelligenz zur Seite stellt.

12-Megapixel-Kamera und weiter Spezifikationen

Akku verfügt über 3400 mAh Bei der Hauptkamera setzt der Hersteller auf einen Sensor mit 12 Megapixel. Für Selfieaufnahmen steht eine 5-Megapixel-Frontcam bereit. Die Aufnahmen landen anschließend auf einem 64 GB großen Speicher. In der Highend-Variante verfügt das Gerät über einen 128 GB Festspeicher. Eine Erweiterung des Speichers per microSD-Karte ist wohl nicht vorgesehen.

Als Sicherheitsfeature hat der Hersteller einen Fingerabdrucksensor verbaut, der gleichzeitig der Herzfrequenzmessung dient.

Für den Ladevorgang und die schnelle Übertragung von Daten ist ein USB-Typ-C-Port (USB 3.1) verbaut. Der Akku mit 3400 mAh soll für eine lange Laufzeit sorgen und sich schnell laden lassen. So gibt der Hersteller an, dass eine Akkufüllung von 0 auf 60 Prozent bereits innerhalb von einer halben Stunde erreicht werden soll.

WLAN und LTE

Für den Zugang zum Internet ist LTE an Bord. Zu den verwendeten LTE-Frequenzbändern macht der Hersteller bislang keine detaillierten Angaben. Zum Surfen in den eigenen vier Wänden steht WLAN-ac (2,4/5 GHz) bereit.

Verfügbarkeit und Preis

Gerät lässt sich dem Highend-Segment zuordnen Laut der Tech-Webseite gizchina.com soll das neue Meizu-Smartphone Ende Dezember in China auf den Markt kommen. Umgerechnet verlangt Meizu für die 64-GB-Variante etwas mehr als 400 Euro. Bei Bestellung des Modells mit 128 GB werden 40 Euro zusätzlich fällig. Nutzer sollten allerdings noch zusätzlich die Einfuhrumsatzsteuer einkalkulieren, die beim Direktimport aus Fernost fällig wird.

Ein absolutes Schnäppchen ist das Gerät nicht, allerdings ist es im direkten Vergleich mit dem initialen Verkaufspreis des S7 und S7 Edge von knapp 700 bzw. 800 Euro dann doch wesentlich preiswerter - die Specs stimmen jedenfalls zunächst einmal positiv.

In einer weiteren Meldung hatten wir über ein günstiges China-Smartphone für unter 150 Euro berichtet, welches über eine Dual-Kamera verfügt.