Meizu m5s: Dual-SIM-Smartphone mit Octa-Core-CPU unter 140 Euro

Neues Meizu-Handy ist für etwas mehr als 100 Euro erhältlich Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Eröffnung des MWC in Barcelona. Doch statt seine Handy-Neuheiten im Zuge der Messe zu präsentieren, hat Meizu das Einsteigergerät m5s heute unabhängig davon vorgestellt.

Beim m5s hat der Hersteller den Octa-Core-Prozessor MediaTek MT6753 mit acht Cortex-A53-Rechenkernen verbaut. Weiterhin sind 3 GB RAM an Bord. Das 5,2-Zoll-Display löst mit 720 mal 1280 Pixel auf. Je nach Variante verfügt das m5 über einen 16 bzw. 32 GB großen Festspeicher, der sich per microSD-Speicherkarte um bis zu 128 GB erweitern lässt. Als Betriebssystem ist Flyme OS 6 vorinstalliert. Weiterhin hat Meizu seine künstliche Intelligenz namens One Mind integriert.

Kamera, Akku und Fingerabdrucksensor

Für die Fotografie ist eine Hauptkamera mit 13 Megapixel an Bord. Selfie-Aufnahmen entstehen mit der 5-Megapixel-Frontcam. Für eine lange Laufzeit soll der 3000 mAh große Akku sorgen. Per Fast Charging soll sich der Akku besonders schnell laden lassen. Zum Entsperren des Geräts kann der Nutzer einen Fingerabdrucksensor verwenden.

Dual-SIM, LTE & WLAN

Für die Verwendung von zwei SIM-Karten in einem Gerät setzt der Hersteller auf einen Dual-SIM-Hybrid-Slot, wie sich den Render-Shots entnehmen lässt. Somit können wahlweise zwei SIMs oder eine SIM- und eine Speicherkarte parallel verwendet werden. LTE ist ebenfalls an Bord, allerdings liegen uns zu dem verwendeten LTE-Standard noch keine Details vor. Der Hersteller macht hierzu bislang nur die Angabe Full Network Support. Diese Information dürfte sich jedoch vornehmlich auf den chinesischen Markt beziehen. Alternativ klinkt sich der Nutzer per WLAN (802.11 a/b/g/n, 2,4/5 GHz) ins Netz ein.

Verfügbarkeit und Preis

Ein konkreter Auslieferungszeitpunkt liegt uns nicht vor. Interessenten können das m5s über den Shop des Herstellers für umgerechnet 110,20 Euro (799 Chinesische Yuan) bestellen. Die Variante mit 32 GB Speicher ist für 137,78 Euro (999 Yuan) erhältlich.

Sofern der Nutzer das Gerät nicht über ein EU-Warehouse bezieht, muss er zusätzlich eine Einfuhrumsatzsteuer beim Import bezahlen.