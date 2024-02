Polestar Phone: Handy-Premiere des E-Auto-Herstellers

Der E-Auto­her­steller Pole­star bringt bald ein Smart­phone namens "Pole­star Phone" heraus, von dem nun erste Daten an die Öffent­lich­keit gelangt sind.

Schon mal den Rasier­apparat oder die Zahn­bürste mit dem Handy gekop­pelt? Nein? Dann aber wahr­schein­lich den PKW. Immer mehr Auto­her­steller folgen inzwi­schen der Idee, ein ganz eigenes Smart­phone für ihre fahr­baren Unter­sätze zu entwi­ckeln, so auch das Elek­tro­fahr­zeug­unter­nehmen Pole­star mit seinem "Pole­star Phone".

Koope­ration zwischen Auto- und Smart­phone­her­stel­lern

Pole­star hatte das Gerät bereits im November letzten Jahres ange­teasert. GSMChina hat das kommende Mobil­telefon nun in einer IMEI-Daten­bank entdeckt und dabei fest­gestellt, dass es in seinen Spezi­fika­tionen sehr dem Meizu 20 Infi­nity ähnelt. Kaum verwun­der­lich, sind Meizu und Pole­star doch beide Toch­ter­gesell­schaften des chine­sischen Auto­mobil­her­stel­lers Geely. Nachdem Meizu erst kürz­lich seine Meizu-21-Serie vorge­stellt hat, arbeitet der Smart­phone-Hersteller jetzt offenbar mit Pole­star am gemein­samen Handy­modell.

Auf dem gele­akten Daten­blatt trägt das "Pole­star Phone" die Modell­nummer "M392S", während das Meizu 20 Infi­nity inter­essan­ter­weise unter der Modell­nummer "M392Q" läuft. Beim "Polestar Phone" könnte es sich um ein umbenanntes Meizu 20 Infinity (auf dem Bild) handeln

Voraus­sicht­liche Ausstat­tung des "Pole­star Phone"

Beide Handys werden von einem Snap­dragon 8 Gen 2 ange­trieben und sollen auch ansonsten iden­tische Premium-Funk­tionen bieten. So kommt das Meizu 20 Infi­nity in China beispiels­weise mit einem nahezu rand­losen 6,71-Zoll-LTPO-OLED-Display mit einer 2K+-Auflö­sung, einer Spit­zen­hel­lig­keit von 1850 Nits, einer Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz sowie mit einem Finger­abdruck­sensor unter dem Screen.

Im rück­wär­tigen Kame­ramodul kombi­niert Meizu einen 50-MP-IMX766-Sensor mit einem 12-MP-IMX563-Sensor sowie einem 12-MP-IMX663-Sensor, alle drei aus dem Hause Sony. Die Front­kamera kommt mit einer 32-MP-IMX616-Tlens-Hybrid-Linse, die von poLight stammt. Zu den weiteren Spezi­fika­tionen gehören ein 4800-mAh-Akku, NFC, WiFi 7 sowie LPDDR5X-RAM-Spei­cher und UFS-4.0-Flash-Spei­cher. In China kostet das Meizu 20 Infi­nity umge­rechnet 844 Euro, nach Europa kommt es höchst­wahr­schein­lich nicht.

Umbe­nanntes Meizu 20 Infi­nity?

Laut GSMChina wird das Meizu-Smart­phone wahr­schein­lich für den Vertrieb in Kombi­nation mit Pole­star-Elek­tro­fahr­zeugen in "Pole­star Phone" umbe­nannt; offenbar ein Teil der Stra­tegie von Geely, ein eigenes Ökosystem mit einem ähnli­chen Ansatz wie Xiaomis HyperOS-Betriebs­system zu schaffen.

Damit wäre das Unter­nehmen nicht das Erste, das versucht, gleich­zeitig mit der Markt­ein­füh­rung seiner Elek­tro­fahr­zeuge eine Tech­nologie-Kolla­bora­tions­platt­form aufzu­bauen.

Nicht das erste Auto-Smart­phone von Geely

Auch die Präsen­tation der Meizu-20-Serie fand bereits in Koope­ration mit einem Auto­mobil­her­steller statt, in diesem Fall mit Lynk & Co, eben­falls eine Marke von Geely. Ein großer Teil der Präsen­tation war dem neuen Info­tain­ment-System "Flyme Auto" und seiner mobilen Version "Flyme 10" gewidmet, die auf dem "Auto­phone" läuft, bei dem es sich höchst­wahr­schein­lich eben­falls um eines der Meizu-20-Handys handelt.

Die inte­grierte "Flyme-App" ermög­licht es dem System des Autos, sich mit dem Smart­phone zu verbinden, um dessen Funk­tionen oder Anwen­dungen zu nutzen. Hier­durch lässt sich der PKW mit dem Handy aufschließen, auch Fahr­zeug-Updates können von dem mobilen Gerät aus gestartet werden. Zudem unter­stützt "Flyme Auto" Spiele, bei denen das Smart­phone als virtu­eller, kabel­loser Controller fungiert. Ein ähnli­cher Funk­tions­umfang wäre auch bei der Kombi­nation des "Pole­star Phone" mit einem Pole­star-Elek­tro­auto denkbar.

Während es das Meizu 20 Infi­nity wohl nicht nach Deutsch­land schafft, ist ein hiesiger Start des "Pole­star Phone" nicht ganz ausge­schlossen, da Pole­star seine Elek­tro­autos auch hier­zulande vertreibt.

