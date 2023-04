Wer bis 18. Juni einen Prepaid-Tarif bei cong­star bucht, erhält in einigen Tarifen mehr Daten­volumen - und zwar dauer­haft. Inter­essan­ter­weise ist auch der konfi­gurier­bare Tarif "Prepaid wie ich will" dabei.

Mehr Datenvolumen bei congstar Prepaid

Bild: congstar Die beiden Schwes­ter­marken ja!mobil und Penny Mobil haben in den vergan­genen Tagen bereits Aktionen gestartet, in denen die Kunden zum selben Preis mehr Daten­volumen als üblich erhalten. Nun muss auch die Haupt­marke cong­star nach­ziehen.

In einigen Prepaid-Tarifen von cong­star gibts nun auch bei Buchung bis zu einem gewissen Datum mehr Daten­volumen. Inter­essan­ter­weise ist auch der selbst konfi­gurier­bare Tarif "Prepaid wie ich will" Bestand­teil der Aktion.

Die Details der Aufwer­tung

Mehr Datenvolumen bei congstar Prepaid

Bild: congstar Bei Buchung im Akti­ons­zeit­raum bis zum 18. Juni soll es die Prepaid-Pakete Allnet XL, Allnet L, Allnet M sowie das Halb­jah­res­paket mit mehr Daten für den glei­chen Preis geben – und das "dauer­haft". Die Bezeich­nung "dauer­haft" ist in dem Fall so zu verstehen: Das höhere Daten­volumen wird so lange gewährt, bis der Kunde die Tarif­option wech­selt, dann verfallen in der Regel derar­tige Boni.

Beim Prepaid Allnet M gewährt der Provider nun 6 GB Daten (statt 4 GB) mit LTE 25 inklu­sive Telefon- und SMS-Flat für 10 Euro je vier Wochen. Der Prepaid Allnet L wird von 6 GB auf 9 GB aufge­stockt - für 15 Euro pro vier Wochen. Für 20 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum gibts den Prepaid Allnet XL: Dieser beinhaltet nun 12 GB Daten statt 10 GB.

Beim cong­star Prepaid Halb­jah­res­paket gewährt der Provider bei Bestel­lung im Akti­ons­zeit­raum 6 GB statt 4 GB mit LTE 25 inklu­sive Telefon- und SMS-Flat für 50 Euro für sechs Monate.

Auch für "Prepaid wie ich will"

Wie bisher können beim "Prepaid wie ich will" die Surf-Flat-Optionen hinzu­gebucht werden. Bei der Surf Flat Option 10 GB wurde das Daten­volumen von bislang 5 GB verdop­pelt - zum Preis von 15 Euro je vier Wochen. Für 8 Euro pro Abrech­nungs­zeit­raum gibts nun 6 GB statt 3 GB. 2 GB statt 1 GB sind für 5 Euro erhält­lich, und die bishe­rige 500-MB-Option für 3 Euro je vier Wochen wurde auf 1 GB aufge­stockt.

cong­star-Kunden können für USA- und Kanada-Reisen jetzt übri­gens echte Daten-Flat­rates buchen. Wirk­lich günstig ist das aller­dings nicht.