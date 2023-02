Amazon, Sky & Co.: Mega Movie Week mit Film-Schnäppchen

Bei vielen führenden Strea­ming­diensten gibt es auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Mega Movie Week aktu­elle Film­high­lights zu Top-Preisen. Wir erklären, wie man zu den Schnäpp­chen gelangt.

Es ist mal wieder so weit: Diese Woche steht Video-on-Demand im Zeichen der Mega Movie Week. Bei vielen führenden Strea­ming­diensten gibt es auch in diesem Jahr wieder aktu­elle Film­high­lights zu Top-Preisen. Ab dem heutigen Montag, 13. Februar, bis Sonntag, 19. Februar 2023, werden zahl­reiche Top-Titel zu redu­zierten Preisen zum Kauf ange­boten.

In diesem Jahr bekommen Strea­ming-Fans Top-Titel wie "Amsterdam", "Ticket to Para­dise, "Top Gun: Mave­rick" oder "After Forever" vergüns­tigt, auch deut­sche Komö­dien wie "Freibad" oder "Die Kängeru Verschwö­rung" gehören zu den Film-Schnäpp­chen.

Diese Partner nehmen teil

Die Mega Movie Week mit Film-Schnäppchen

Bildquelle: Mega Movie Week, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Die Mega Movie Week wurde von der FAM Gesell­schaft zur Förde­rung audio­visu­eller Medien mbH in Zusam­men­arbeit mit Digital Enter­tain­ment Group Inter­national (DEGI) 2021 erst­malig in Deutsch­land gestartet. In einer bran­chen­über­grei­fenden Kampagne nehmen 17 Verleiher und Strea­ming-Dienste teil. Film­fans können das Angebot auf insge­samt acht digi­talen Platt­formen wahr­nehmen.

In diesem Jahr betei­ligen sich

Amazon Prime Video

Apple TV

CHILI

Maxdome

Micro­soft Movies & TV

Rakuten TV

Sky

Video­load

So findet man die Schnäpp­chen

Teil­neh­mende Mitglieds­firmen sind Black Hill Pictures, DCM Film­dis­tri­bution, Euro­video Medien, Constantin Film, Leonine Studios, Light­house Home Enter­tain­ment, NBCUniversal, OneGate Media, Para­mount Home Enter­tain­ment, Plaion Pictures, Sony Pictures Enter­tain­ment, Splendid Film, Studio­canal, The Walt Disney Company, Tibe­rius Film, Tobis Film sowie Warner Bros. Disco­very.

Um einen Top-Film güns­tiger zu erwerben, sollen Strea­ming-Fans zur digi­talen Platt­form der Wahl gehen, entweder über Smart TV, Website oder App. Danach wählt man den Lieb­lings­film. Alter­nativ kann man auch die über­grei­fende Website zur Mega Movie Week aufrufen, von hier gelangt man zu allen teil­neh­menden Platt­formen.

Wenn der Nutzer zum ersten Mal bei dem gewählten Strea­ming-Dienst einen Kauf tätigt, muss er ein Konto erstellen. Danach kann man sich einloggen und Filme direkt anschauen.

Platt­formen wie Amazon Prime Video haben spezi­elle Websites erstellt, in der alle Filme aufge­führt sind, die es in dieser Woche güns­tiger gibt. Block­buster gibt es hier ab rund 6 Euro zum Kauf, und damit 2 Euro güns­tiger als üblich.

