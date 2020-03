meetgreen und Personal-VOIP kündigen Kunden

Ange­sichts der aktu­ellen Lage verlegen zahl­reiche Mitar­beiter von Unter­nehmen ihren Arbeits­platz ins Home Office - und sind für die Kommu­nika­tion mit den Kollegen dann auf Messenger, Tele­fonkon­ferenz-Dienste und Web-Konfe­renzen ange­wiesen. Doch nicht alle Anbieter sind auf diesen Ansturm vorbe­reitet.

In den letzten Tagen haben zahl­reiche Anbieter von Konfe­renz­diensten ihre kosten­losen Ange­bote ausge­weitet oder Bezahl-Services für einen gewissen Zeit­raum von ein bis zwei Monaten kostenlos gemacht. Die Redak­tion von teltarif.de errei­chen nun erste Hinweise auf Kündi­gungs­wellen. Nicht alle haben aber etwas mit dem Coro­navirus zu tun.

Auf unserer Über­sichts­seite zu Tele­fonkon­ferenz-Anbie­tern war bislang der Anbieter meet­green gelistet, der für maximal 20 Teil­nehmer Tele­fonkon­ferenzen ohne Grund­gebühr über eine Fest­netz­nummer anbot. Auf der Webseite heißt es aber seit einigen Tagen "Wartungs­modus: Entschul­dige die Unan­nehm­lich­keiten. Diese Website befindet sich aktuell im Wartungs­modus. Vielen Dank für das Verständnis." Ein Kunde von meet­green hat uns aber folgende Kündi­gungs-E-Mail weiter­geleitet:

Auch für uns geht damit eine Ära zu Ende, die sehr viele Jahre währte, aber beson­dere Zeiten erfor­dern beson­dere Maßnahmen. Diese Entschei­dungen sind uns nicht leicht gefallen und wir hoffen auf Ihr Verständnis. Eines wünschen wir uns für Sie alle, kommen Sie gut und vor allem gesund durch diese turbu­lenten Wochen. Ihr meet­green-Team.

Wir haben in den letzten Tagen alles für Sie gegeben, um weiterhin viele Orga­nisa­tionen & Vereine mit kosten­losen Tele­fonkon­ferenzen zu unter­stützen. Um die Tele­fonkon­ferenzen unserer Busi­ness-Kunden zu sichern, haben wir uns nun aber schweren Herzens entschieden, den kosten­losen Service kurz­fristig einzu­stellen. Ob wir den kosten­losen Service zukünftig wieder anbieten, können wir an dieser Stelle nicht absehen.

Mehrere Leser, die Kunden beim VoIP-Anbieter Personal-VOIP sind haben uns eben­falls darauf aufmerksam gemacht, dass sie die Kündi­gung Ihres bestehenden Accounts erhalten haben. Auf der Webseite personal-voip.de heißt es:

Uns als Anbieter steht, genauso wie Ihnen als Kunde, ein Kündi­gungs­recht zu den bestehenden Verträgen zu, welches wir hiermit ausüben. Nach Ablauf des Vertrages ist keine Tele­fonie, weder ein- noch ausge­hend, über Personal-VOIP möglich. Eben­falls wird Ihr Zugang zum Kunden­portal deak­tiviert. Bitte laden Sie sich ggf. noch nicht herun­terge­ladene Rech­nungen oder Einzel­verbin­dungs­nach­weise vorab herunter.

Für eine Portie­rung Ihrer ggf. bestehenden Rufnum­mern, wenden Sie sich bitte hierzu ausschließ­lich an Ihren neuen Anbieter. Dieser wird für Sie die Portie­rungs­anfrage über­nehmen. Bitte geben Sie bei der Portie­rung exakt die selben Daten zu Name, Vorname, Straße, PLZ und Ort an, wie sie bei uns im Kunden­portal hinter­legt sind. Sollten Sie ein Prepaid Konto führen, laden Sie bitte vor Einlei­tung der Portie­rung Ihr Kunden­konto bei Personal-VOIP entspre­chend auf, sodass die Kosten der Portie­rung aus dem Guthaben gezahlt werden können. Mit freund­lichen Grüßen, Ihr Personal-VOIP-Team.