75-Zoll-Smart-TV unter 800 Euro: Medion Life X17575 bei Aldi

Aldi fährt ab Ende Juli große Geschütze auf und offe­riert den 75 Zoll messenden Smart-TV Medion Life X17575 für 775,03 Euro. Die schlaue Glotze bietet unter anderem eine UHD-Auflö­sung, HDR10 und umfang­reiche Konnek­ti­vität wie WLAN, LAN, und dreimal HDMI. Diverse Medien-Apps wie Netflix und YouTube stehen eben­falls bereit. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen und verraten Ihnen, ob der Medion Life X17575 sein Geld wert ist oder ob Sie besser zu einem Produkt der Konkur­renz greifen sollten.

Fast zwei Meter Bild­schirm­dia­go­nale für unter 800 Euro

Der Medion Life X17575 besitzt viel Bildfläche

Medion Vor wenigen Jahren noch gehörten Smart-TVs im 75-Zoll-Bereich zur uner­schwing­li­chen Elite, jetzt gibt es diese Größe für vergleichs­weise kleines Geld. Ab dem 30. Juli bis zum 23. August haben sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd mit dem Medion Life X17575 einen solchen Budget-Riesen im Angebot. Die momentan auf 16 Prozent gesenkte Mehr­wert­steuer sorgt für das unge­wöhn­liche Preis­schild von 775,03 Euro. Für diese Summe erhalten Sie selbst­re­dend kein OLED-Panel, aber ein 4K auflö­sendes Bild mit LED-Hinter­grund­be­leuch­tung. Mit 203 W zählt der Medion-Fern­seher nicht zu den Energie-effi­zi­en­testen seiner Zunft.

Dafür gibt es aber so manche Komfort­funk­tionen, etwa die Möglich­keit, Inhalte von Mobil­ge­räten auf das Smart-TV zu streamen. Die obli­ga­to­ri­sche Aufnah­me­mög­lich­keit via USB-Stick oder externer Fest­platte fehlt beim X17575 eben­falls nicht. An Anschlüssen hat das Produkt LAN, WLAN, 3x USB, 3x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2, VGA, SPDIF und Klinke zu bieten. Tradi­tio­nelles Fern­sehen ist via Antenne, Kabel und Satellit möglich. Die App-Viel­falt reicht zwar nicht an Konkur­renz­pro­dukte wie Android TV oder WebOS heran, gewährt aber beispiels­weise Zugriff auf Netflix, Prime Video und YouTube.

Medion Life X17575 im Preis­ver­gleich

Rückseite des Medion Life X17575

Medion Ledig­lich beim deut­schen Unter­nehmen Medion selbst ist der X17575 aktuell außer­halb des Aldi-Ange­bots erhält­lich. Dort schlägt das Smart-TV mit 974,74 Euro zu Buche – knapp 200 Euro teurer als die Discounter-Offerte. Das ähnliche Modell Life X17576 kostet bei Necker­mann und Otto jeweils 769,11 Euro. Außer einer abge­än­derten VESA-Wand­hal­te­rung (600 x 300 mm anstatt 400 x 400 mm) gibt es anschei­nend keine Unter­schiede. Der LG UM7050PLF wandert ab 826,69 Euro über den virtu­ellen Laden­tisch. Er besitzt zwei HDR-Formate (HDR10 und HDR HLG), das komple­xere Betriebs­system WebOS 4.5 und ein besseres Sound­system.

Samsungs GU-TU7079 zeigt sich im Preis­ver­gleich mit mindes­tens 832,64 Euro kaum teurer. Die Platt­form Tizen OS, die Blue­tooth-Schnitt­stelle und der geringe Strom­ver­brauch (154 W im Betrieb) spre­chen für dieses Smart-TV. Bei vielen Händ­lern müssen Sie bei den Konkur­renz­pro­dukten aller­dings Versand­kosten mit einkal­ku­lieren, während Aldi den Medion Life X17575 kostenlos liefert.