Angebotscheck: QLED-Smart-TV im Aldi-Online-Shop

Aldi präsen­tiert in seinem Online-Shop ab Montag ein neues QLED-Smart-TV mit Android-TV für unter 400 Euro. Ist es einen Kauf wert?

Ab Montag, 20. März gibt es ein QLED-Smart-TV mit Android TV als Betriebs­system im Aldi-Online­shop. Das Medion Life X15549 besitzt eine Bild­schirm­dia­gonale von 138,8 cm (55 Zoll), damit liegt es im Trend, denn diese Größe ist derzeit die gefragt.

Zahl­reiche, attrak­tive Funk­tionen

Das Medion-TV bringt dank der QLED-Tech­nologie mit Quantum Dots eine Bild­wie­der­gabe mit leben­digen Farben in das Wohn­zimmer. HDR (High Dynamic Range) erhöht den Dyna­mik­umfang, so ist auch in dunklen Farb­berei­chen alles klar erkennbar. Dolby Vision und der Motion Picture Index von 1600 sorgen zusätz­lich für eine opti­mierte Bild­qua­lität und Hellig­keit, sowie starke Kontraste und Farben.

Dank Micro Dimming sind kontrast­reiche Bilder garan­tiert, gleich­zeitig wird die Bewe­gungs­schärfe durch MEMC verbes­sert. Der TV-Empfang erfolgt mittels HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S/S2) in HD- und SD-Qualität. QLED-TV von Medion bei Aldi

Foto: Medion

Sprach­steue­rung und Zugriff auf Google Play-Store

Die Steue­rung des Medion Life X15549 erfolgt entweder klas­sisch per Fern­bedie­nung oder mittels der inte­grierten Sprach­steue­rung. Zusätz­lich kann der Google Assistant einfach mithilfe der Mikro­fon­taste der mitge­lie­ferten Fern­bedie­nung akti­viert werden. Der inte­grierte App-Store (Google Play) ermög­licht es, eine üppige Auswahl an Lieb­lings-Apps direkt auf den TV zu laden. So sind neben Tausenden weiterer Appli­kationen auch die der belieb­testen Strea­ming-Anbieter Netflix oder Amazon Prime Video-App verfügbar.

Weiteres Plus ist PVR ready: Diese Funk­tion ermög­licht es, das TV-Programm auch direkt auf einem externen Spei­cher­medium aufzu­nehmen und später anzu­sehen. Die Sound­über­tra­gung an externe Laut­spre­cher (nicht im Liefer­umfang enthalten) erfolgt kabellos per Blue­tooth.

Unser Eindruck

Das Medion Life X15549 ist ab dem 20. März zum Preis von 399 Euro im ALDI-Online­shop erhält­lich (bei Medion direkt kostet das Modell übri­gens rund 80 Euro mehr). Zuschauer erhalten dank der QLED-Technik und vielen weiteren Funk­tionen ein zeit­gemäßes Smart-TV, das bereits ober­halb der Einstiegs­klasse liegt, zu einem güns­tigen Preis.

Im Online-Handel finden sich - abge­sehen von verein­zelten Sonder­ange­boten - QLED-TVs mit Bild­schirm­dia­gonale von 55 Zoll in der Regel erst zu Preisen ab rund 500 Euro aufwärts. Von daher ist das Medion-TV eine Kauf­emp­feh­lung.

