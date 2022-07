Gaming-Laptop: Medion Erazer Crawler E30 bei Aldi

Wer sich seinen ersten Gaming-Laptop kaufen will oder ein leis­tungs­starkes Note­book für das Home­office braucht, könnte jetzt bei Aldi fündig werden. Der Discounter bietet das MEDION ERAZER Crawler E30 ab dem 28. Juli zu einem Akti­ons­preis von 1079 Euro in seinem Online­shop an. Was das Gerät zu bieten hat, erfahren Sie hier.