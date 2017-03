100-Euro-Tablet bei Aldi: Medion E6912 mit 3G

Medion-Tablet E6912 bald bei Aldi Süd Aldi Süd hat ab dem 1. April ein günstiges Tablet von Medion im Sortiment. Das Medion E6912 kostet rund 100 Euro und hat - wie üblich bei Medion - eine Hersteller­garantie von drei Jahren. Ein reines WLAN-only-Tablet ist das Modell nicht. So ist im Gerät ein 3G-Modul integriert. Der Besitzer hat damit die Möglichkeit, entweder per WLAN-n oder via Mobilfunk unterwegs im Internet zu Surfen. Für die Nutzung der mobilen Daten wird allerdings ein entsprechender Daten-Tarif benötigt.

Aldi bietet das Medion E6912 außerdem im Bundle mit einem Starterset von Aldi Talk samt 10-Euro-Startguthaben, einem 10-Euro-Guthaben für die Nutzung von eBooks von Aldi life eBooks sowie einer 60-Tage-Gratis-Testversion von Aldi life Musik an. Regulär schlägt das Aldi-Talk-Set mit einmalig 12,99 Euro zu Buche. Dabei handelt es sich um einen Prepaid-Tarif. Alle Tarifdetails erhalten Sie auf unserer Anbieterseite von Aldi Talk.

Diese Ausstattung bietet das Medion-Tablet

Das Display des Medion-Tablets misst 17,65 Zentimeter (6,95 Zoll) in der Diagonale bei einer Auflösung von 720 mal 1280 Pixel. Das Gehäuse besteht aus Metall, was in dieser Preisklasse eher selten der Fall ist. Im Inneren arbeitet ein 1,3-GHz-Quad-Core-Prozessor, dem 1 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher bietet mit 8 GB eine magere Kapazität; immerhin ist in den microSD-Slot eine Speicherkarte mit bis zu 128 GB einsteckbar.

Das Medion E6912 unterstützt Übertragungs­geschwindigkeiten von bis zu 21 MBit/s im Downstream bzw. 5,76 MBit/s im Upstream. Ab Werk läuft auf dem Modell Android 6.0 alias Marshmallow. Zudem ist das Tablet mit einem Lesemodus für eBooks ausgestattet. Eine Front- und Rückkamera bieten jeweils 2 Megapixel. Zu den weiteren Eckdaten gehören Bluetooth 4.0, ein Micro-USB-2.0-Port samt Host-Funktion, eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, ein Lagesensor sowie ein 3000-mAh-Akku.

Außerdem bietet Aldi Süd ebenfalls ab dem 1. April ein Dual-SIM-Smartphone für nur rund 50 Euro an.