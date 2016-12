Medion E6912 E-Tab: Tablet mit eBook-Reader-Funktion bei Aldi

Aldi Nord bietet ab dem 15. Dezember sein hauseigenes Tablet mit eBook-Reader-Funktion wieder an. Das Medion E6912 E-Tab kostet 129 Euro und verfügt über ein 3G-Modul. Außerdem erhält der Interessent im Bundle zum Tablet ein eBook-Guthaben in Höhe von 10 Euro, ein Starterset von Aldi Talk inklusive 10 Euro Startguthaben sowie eine 60-Tage-Testversion von Aldi Life Musik. Nach Ablauf der Testzeit schlägt das Musik-Streaming-Angebot mit monatlich 7,99 Euro zu Buche. Das Abonnement ist moantlich kündbar (also jeweils nach 30 Tagen). Aldi hatte im Oktober sein neues Tablet vorgestellt.

Das Medion E6912 E-Tab hat eine Hersteller-Garantie von drei Jahren - wie üblich bei Medion. Das Display misst 6,95 Zoll (17,65 Zentimeter in der Diagonale) bei einer Auflösung von 1280 mal 720 Pixel. Durch die IPS-Technologie des Displays eignet sich das Tablet gut für das Lesen von eBooks und lässt sich auch aus einem kleinen Betrachtungs­winkel gut ablesen. Der Quad-Core-Prozessor hat eine Taktfrequenz von 1,3 GHz und wird von 1 GB RAM unterstützt. Der interne Speicher besitzt lediglich eine Kapazität von 8 GB - ein Teil davon nimmt das vorinstallierte System ein, sodass die verfügbare Kapazität noch geringer ausfällt und bei etwa 5 GB liegt. Immerhin hat der Besitzer die Möglichkeit, in den microSD-Slot eine Speicherkarte mit bis zu 128 GB einzustecken - hier kann der Nutzer seine Dateien wie Fotos und Videos auslagern.



Diese Specs bietet das Tablet noch

Für Schnappschüsse ist auf der Rückseite des Tablets eine 2-Megapixel-Kamera integriert; die Frontkamera bietet ebenfalls nur 2 Megapixel. Auf Grund der geringen Auflösung sollte der Nutzer nicht all zu viel von der Fotoqualität erwarten. Der Akku ist mit 3000 mAh angegeben - Medion verspricht eine lange Akkulaufzeit, nennt aber keine konkreten Zahlen. Ab Werk läuft auf dem Medion E6912 E-Tab das mobile Betriebssystem Android 6.0 alias Marshmallow. Ein Besonderheit ist der Lesemodus von Medion, der das Tablet zum eBook-Reader macht: Damit ist das Lesen von verschiedenen Formaten möglich wie PDF (Adobe DRM), EPUB (Adobe DRM), DjVu, TXT, FB2 sowie FB2.zip, CHM, RTF, html (basic) und Comic Book. Zudem lassen sich Notizen im eBook-Modus erstellen. Eine direkte Verbindung zum Aldi Life Store ist ebenfalls dabei.

Ins Internet gelangt der Nutzer entweder per WLAN-n oder je nach Verfügbarkeit per HSPA+ mit bis zu 21 MBit/s im Downstream bzw. bis zu 5,76 MBit/s im Upstream. Zu den weiteren Features gehören eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse, ein Micro-USB-2.0-Port mit USB-Host-Funktion, ein Lagesensor sowie Bluetooth 4.0.

