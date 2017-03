Medion Akoya E2227T: Flexibles Windows-10-Notebook

Medion hat bald ein neues Windows-10-Home-Notebook mit Tablet-Modus im Sortiment. Das Medion Akoya E2227T erscheint voraussichtlich am 31. März und wird 349 Euro (UVP) kosten. Die Besonderheit hat dem Modell ist, dass sich das Display über das 360-Grad-Gelenk komplett nach hinten klappen lässt - so wird es zu einem Tablet.



Medion Akoya E2227T lässt sich als Tablet oder Notebook verwenden Medion Akoya E2227T lässt sich als Tablet oder Notebook verwenden



Neues Medion-Notebook mit Windows 10 Home Neues Medion-Notebook mit Windows 10 Home

Windows 10 Home, Cortana & Windows Hello

Im 2-in-1-Gerät von Medion ist ein Intel-Atom-Prozessor vom Typ x5-Z8300 integriert, der eine Taktfrequenz von bis zu 1,44 GHz bietet. Der CPU stehen eine Intel-HD-Grafikeinheit sowie 2 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Die interne Festplatte bietet eine Kapazität von 64 GB; in den Multikarten­leser lässt sich eine microSD-Karte für die Speicher­erweiterung einstecken. Das Display des Medion Akoya E2227T misst 11,6 Zoll (29,5 Zentimeter in der Diagonale) bei einer Auflösung von 768 mal 1366 Pixel. Der Bildschirm verfügt über eine glänzende Oberfläche und LED-Backlight. Der Zwei-Zellen-Akku soll laut Hersteller bei einem normalen Nutzungs­verhalten bis zu 9 Stunden durchhalten.

Ab Werk läuft auf dem Medion-Gerät Windows 10 Home. Sofern das Notebook zu einem Tablet wird, passen sich die Apps und Navigation an das jeweilige Bildschirm­format an. Zudem lässt sich der Tablet-Modus aktivieren bzw. deaktivieren. Die digitale Assistentin Cortana sowie Windows Hello, für die passwortfreie und schnelle Anmeldung des Windows-Gerätes, gehören ebenfalls zu den Software-Features. Außerdem ist ein 1-Jahresabo von Office 365 Personal im Wert von 69 Euro vorinstalliert. Das Paket beinhaltet Anwendungen wie Word, Outlook, Skype, OneDrive, Publisher und Access. Hinweis: "Die kosten­freie Aktivierung von Office 365 Personal ist innerhalb von sechs Monaten nach Aktivierung dieses Notebooks möglich. Nach einem Jahr können Sie Office 365 Personal kosten­pflichtig verlängern. Das kosten­freie Abonnement verlängert sich nicht automatisch."



Medion Akoya E2227T mit 11,6-Zoll-Display Medion Akoya E2227T mit 11,6-Zoll-Display

Zu den Anschlüssen und Schnittstellen des 2-in-1-Geräts gehören: ein USB-3.0- und USB-2.0-Port, ein Mini-HDMI-Ausgang sowie ein Audio-Kombo-Anschluss. Weiterhin bietet das Akoya E2227T Bluetooth 4.1 und WLAN-n-Support. Ein Mobilfunk-Modul ist nicht integriert. Das Notebook misst 278 mal 18,3 mal 199 Millimeter bei einem Gewicht von 1,18 Kilogramm.

Mehr zum Microsoft-Betriebssystem erfahren Sie auf unserer Ratgeberseite zu Windows 10.