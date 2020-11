iPhone 11 (Pro) & iPad bei MediaMarkt und Saturn günstiger

Singles Day bei Saturn (und MediaMarkt) noch heute bis 23.59 Uhr

Bild: Saturn, Screenshot: teltarif.de Zum heutigen Singles Day rabat­tieren sowohl der Händler MediaMarkt als auch Saturn zahl­reiche Smart­phones. Wir haben bei ausge­wählten Samsung-Handys bereits den Preis­check gemacht, ob sich die Ange­bote wirk­lich lohnen. Nun haben wir uns ausge­wählte Apple-Hard­ware ange­schaut, die eben­falls im Preis redu­ziert ist. Auch hier finden Market­place-Ange­bote keine Berück­sich­tigung.

Die MediaMarkt- und Saturn-Offerten gelten noch bis heute, 23.59 Uhr. Um in den Genuss der Rabatte zu kommen, sind ein Kunden­konto und eine kosten­freie Club-Mitglied­schaft bezie­hungs­weise Saturn Card Voraus­set­zung.

iPhone 11

Singles Day bei Saturn (und MediaMarkt) noch heute bis 23.59 Uhr

Bild: Saturn, Screenshot: teltarif.de Das iPhone 11 mit 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität in der Farbe Schwarz kostet bei MediaMarkt und Saturn derzeit 643,99 Euro. Das Smart­phone wird zur Feier des Singles Day redu­ziert. Club-Mitglieder bei MediaMarkt bezie­hungs­weise Saturn-Card-Inhaber bekommen nach dem Login in das Kunden­konto einen Rabatt in Höhe von 11 Prozent gutge­schrieben, weshalb das iPhone 11 in besagter Konfi­gura­tion bei beiden Händ­lern bis Tages­ende 573,15 Euro kostet. Dabei handelt es sich um den derzeit güns­tigsten Preis.

Unter anderem ist auch das Modell mit 128 GB in Schwarz redu­ziert. Der ange­zeigte Preis liegt bei 701,79 Euro. Nach dem Abzug der 11 Prozent beträgt der neue Preis im Rahmen des Singles Day noch rund 624,60 Euro. Wie auch beim Modell mit 64 GB handelt es sich dabei um den derzeit güns­tigsten Preis.

iPhone 11 Pro

MediaMarkt und Saturn bieten das iPhone 11 Pro mit 64 GB interner Spei­cher­kapa­zität in Space Gray zum Preis von 979 Euro an. Im Zuge des Singles Day sollten im Waren­korb davon 11 Prozent abge­zogen werden, was einem rabat­tierten Preis in Höhe von 871,31 Euro entspricht - der aktuell güns­tigste Preis für das Modell.

iPad (8. Gen, 2020)

Das in diesem Jahr vorge­stellte Budget-iPad mit 10,2 Zoll Display­größe wird eben­falls redu­ziert ange­boten. So kostet das Modell regulär 369,40 Euro. Nach dem Abzug des Rabatts in Höhe von 11 Prozent bleiben noch rund 328,77 Euro zu zahlen. Auch dabei handelt es sich um den aktuell güns­tigsten Preis.

Anmer­kung

Wie im Preis­check der Samsung-Handys bereits berichtet, können die Angaben auf den Webseiten von MediaMarkt und Saturn für leichte Verwir­rung sorgen. So ist beispiels­weise das iPhone 11 bei MediaMarkt explizit mit einer Fahne "Singles Day - 11% sparen" gekenn­zeichnet. Bei Saturn hingegen ist das nicht der Fall. Zwar wird darauf hinge­wiesen, dass ein "Saturn Card-Rabatt verfügbar" ist, dass im Rahmen des Singles Day aber ein Rabatt in Höhe von 11 Prozent gewährt wird, taucht erst weiter unten in der Nähe des virtu­ellen Buttons auf, mit dem das iPhone 11 in den Waren­korb gelegt werden kann.

