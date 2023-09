DAB+: Medienanstalten genehmigen neue Programme

Die Kommis­sion für Zulas­sung und Aufsicht (ZAK) der Landes­medi­enan­stalten hat über neue bundes­weite Hörfunk­geneh­migungen entschieden. Dabei fällt auf, dass der Pots­damer Privat­sender BHeins wohl einen neuen Namen bekommen könnte.

Aus BHeins könnte "Schneider's - Der Sender" werden

Künftig soll das Programm unter dem Namen "Schneider's - Der Sender" firmieren. Das geht aus einem Doku­ment der Medi­enan­stalt Berlin-Bran­den­burg (mabb) und einer Auflis­tung der ZAK hervor. Am 30. August 2023 hat die Babels­berg Hitradio GmbH von der mabb die bundes­weite Zulas­sung für "Schneider's - Der Sender" erhalten. Die natio­nale Lizenz ist nötig, damit das Programm wie geplant auch landes­weit in Sachsen über DAB+ starten kann. Aktuell ist der Sender lokal auf UKW in Potsdam sowie in weiten Teilen von Berlin und Bran­den­burg über DAB+ (Kanal 12D) zu hören. Heißt BHeins bald "Schneider's - der Sender"?

Logo: Radio BHeins Was es mit dem kuriosen Namen - wenn es sich nicht bloß um einen Arbeits­titel handelt - auf sich hat, ist bisher unbe­kannt, ebenso, ob das bishe­rige Musik­pro­gramm aus rhyth­mischer Popmusik geän­dert wird. In jedem Fall könnte erst­mals ein bekannter deut­scher Nach­name Bezeich­nung für ein Radio­pro­gramm werden. Als Vorname gibt es das bereits beim rbb-Jugend­radio "Fritz". Zudem trug das Privat­radio R.SA in Sachsen über einige Jahre den Zusatz "mit Bött­cher und Fischer", die Namen der dama­ligen Morning Show-Kult­mode­ratoren. Mögli­cher­weise sind die "Schneider's" eine Hommage an den 2020 verstor­benen Mode­rator Mike Schneider, der mit seiner Show eines der Aushän­geschilder bei BHeins war. Mit Uwe Schneider ist zudem ein weiterer Kult-Mode­rator (ex RIAS2) bei BHeins gelandet.

Radio Hamburg erhält bundes­weite Geneh­migung für CARAVAN.fm

Ferner hat Radio Hamburg eine bundes­weite Geneh­migung für seine Camping- und Tourismus-Welle CARAVAN.fm erhalten. Die Medi­enan­stalt Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) hat dem Anbieter auf Antrag das Vorliegen der Zulas­sungs­frei­heit durch Unbe­denk­lich­keits­beschei­nigung bestä­tigt. CARAVAN.fm wird bereits im Internet ausge­strahlt und soll künftig auch im Digi­tal­radio DAB+ verbreitet werden.

CARAVAN.fm bietet ein soge­nanntes Feel-Good-Programm mit einer viel­fäl­tigen Musik­aus­wahl, die von Indie bis Kuschel­rock, von den Beach Boys bis Cro, von Queen bis Harry Styles reicht. Stünd­liche Kurz­nach­richten und das euro­paweite Reise­wetter speziell für Camper bieten einen zusätz­lichen Mehr­wert. Die Zuhörer können das 24/7-Voll­pro­gramm bisher über den Webstream, Smartspeaker und die CARAVAN.fm-App hören.

Neue Programme über Mux in Sachsen

Antenne Sachsen und Radio Chem­nitz sind jetzt im säch­sischen Frei­berg besser über DAB+ zu hören. Gesendet wird neu im lokalen Ensemble auf Kanal 10D. Beide Programme sind auch in regio­nalen Multi­plexen zu hören, die jedoch die Erzge­birgs­stadt bislang nicht ordent­lich versorgen.

Bestä­tigt ist inzwi­schen auch, dass das hessi­sche 80er-Radio harmony bald auch in Nord­rhein-West­falen über DAB+ im landes­weiten Privat­radio-Mux starten soll. An diesem Freitag, 15. September, will die Landes­anstalt für Medien (LfM) über die Zulas­sung entscheiden.

Zweiter Bundesmux für Schwä­bische Alb und den Schwarz­wald

Erheb­lich verbes­sert hat sich der Empfang des zweiten, natio­nalen DAB+-Multi­plex in großen Teilen der Schwä­bischen Alb sowie im Mitt­leren und Nörd­lichen Schwarz­wald inklu­sive Städten wie Reut­lingen, Tübingen, Balingen, Herren­berg, Nagold, Calw, Horb und Freu­den­stadt. Platt­form­betreiber Antenne Deutsch­land hat heute den Sender Raich­berg aufge­schaltet. Dieser schließt mit einer Leis­tung von 10 kW Versor­gungs­lücken im Kanal 8C, auch entlang der Auto­bahn A81.

