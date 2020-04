Mediatheken von ARD und ZDF mit gemeinsamem Login

Die Media­theken von ARD und ZDF rücken wie geplant noch enger zusammen: Am gest­rigen 31. März 2020 ist die gemein­same Login-Funk­tion der beiden Video-Portale an den Start gegangen. Damit können sich Nutzer, die bereits in der ARD Media­thek regis­triert sind, mit ihren Anmel­dedaten im "Mein ZDF"-Bereich der ZDFmediathek anmelden und umge­kehrt genauso mit der ZDF-Anmel­dung im perso­nali­sierten Bereich der ARD Media­thek. Eine erneute Regis­trie­rung für die jeweils andere Platt­form entfällt somit.

Sender-über­grei­fende Perso­nali­sierung

Link zur ARD in der ZDF-Mediathek Dank der neuen Funk­tion wird den Usern der Zugang zu weiteren Features wie perso­nali­sierten Merk­listen oder der Möglich­keit des gerä­teüber­grei­fenden Weiter­schauens von Videos erleich­tert. Nach der erfolg­reichen Vernet­zung der Such­masken beider Media­theken im November 2019 ist dies ein weiterer Schritt der Verzah­nung. Ende des vergan­genen Jahres haben die Sender laut eigenen Angaben über 200 Formate und Such­begriffe ausge­tauscht.

"Bei der Vernet­zung unserer Media­theken haben wir mit der gemein­schaft­lichen Suche und der gegen­seitigen Verlin­kung bereits den ersten Schritt gemacht. Mit dem jetzt erfolgten Start der gemein­samen Login-Funk­tion gehen wir den Weg zu einem über­grei­fenden öffent­lich-recht­lichen Kosmos konse­quent weiter", so Eckart Gaddum, Leiter der Haupt­redak­tion Neue Medien im ZDF.

Benjamin Fischer, Leiter von ARD Online, ergänzt: "Wir entwi­ckeln unsere Ange­bote ständig und nutzer­zentriert weiter: Durch das vernetzte Login machen wir es unseren Nutze­rinnen und Nutzern noch einfa­cher, sich in unseren Online-Ange­boten anzu­melden."

Inte­gration für native App und Smart-TV soll folgen

Die gemein­same Login-Funk­tion steht ab sofort in den Weban­geboten beider Media­theken zur Verfü­gung. Eine Inte­gration in die nativen Apps und Smart-TV ist vorge­sehen. Über weitere Möglich­keiten der Vernet­zung beider Ange­bote seien ARD und ZDF im konti­nuier­lichen Austausch, wie die Öffent­lich-Recht­lichen mitteilen.

