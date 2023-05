MediaTek Dimensity 9200+ fordert Snapdragon heraus

MediaTek erwei­tert mit dem Dimen­sity 9200+ sein Port­folio an Ober­klasse-SoCs. Die Spezi­fika­tionen lesen sich viel­ver­spre­chend. Eine ernst­zuneh­mende Konkur­renz für den Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy.

Mit dem Dimen­sity 9200 schrammte MediaTek knapp am Titel des schnellsten Android-Chip­satzes vorbei, der neue Dimen­sity 9200+ könnte die Krone holen. Der rasante Haupt­kern auf Cortex-X3-Basis taktet nun mit 3,35 GHz - ein Plus von zehn Prozent.

Zudem wurde die Takt­rate des Cortex-A715-Clus­ters erhöht. Am potenten Grafik­chip Immor­talis-G715 hat der taiwa­nische Halb­lei­ter­fer­tiger eben­falls gefeilt. So wartet auch die mit Hard­ware-Raytra­cing ausge­stat­tete GPU mit mehr Mega­hertz auf. Die rest­liche Ausstat­tung ist dank Features wie 5G im Milli­meter­wellen-Bereich und Wi-Fi 7 eben­falls gelungen.

Dimen­sity 9200+ fordert Snap­dragon 8 Gen 2 heraus

Anwärter auf die Android-SoC-Krone: Dimensity 9200+

Bild: MediaTek Mitt­ler­weile ist MediaTek eine adäquate Alter­native zu SoCs aus dem Hause Qual­comm. Der Ende 2022 einge­führte Dimen­sity 9200 war dem Snap­dragon 8 Gen 2 eben­bürtig, wurde aber vom Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy geschlagen. Jener ist als eine Art Snap­dragon 8+ Gen 2 zu verstehen, den es nur für Samsung-Handys wie das Galaxy S23 gibt. Sieht man sich die Eckdaten des Dimen­sity 9200+ an, könnte dieser die Perfor­mance-Führung im Android-Sektor über­nehmen. Den Cortex-X3-Kern für rechen­inten­sive Szena­rien hat die Firma von 3,05 GHz auf 3,35 GHz gehievt. Der Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy taktet nur 10 MHz schneller.

Für die drei Cortex-A715-Kerne geht es von 2,85 GHz auf 3 GHz hoch. Damit wird das Cluster-Pendant des Galaxy-S23-SoCs um 200 MHz über­boten. Diese Einheit kümmert sich um mittel­mäßig anspruchs­volle Aufgaben. Zum Strom­sparen finden schließ­lich vier Cortex-A510-Kerne mit 2 GHz Verwen­dung. Die GPU Immor­talis-G715 wartet weiterhin mit elf Grafik­kernen auf. Aller­dings hat MediaTek die Takt­rate um 17 Prozent erhöht. Wir sind gespannt, welcher der beiden 4-nm-Platt­formen am Ende die Nase vorne hat.

Konnek­tivität des Dimen­sity 9200+

An den Schnitt­stellen hat das Unter­nehmen nichts geän­dert. Diese waren aber ohnehin schon am Puls der Zeit. So gibt es weiterhin das Modem MediaTek M80. Das Modul unter­stützt 5G im Sub-6-GHz-Bereich und im Milli­meter­wellen-Bereich.

Die maxi­male Down­load-Geschwin­dig­keit liegt bei 7,9 GBit/s. Selbst­redend gibt es auch via 2G und 4G (LTE) Zugang zu Mobil­funk­netzen. Des Weiteren stehen Wi-Fi 7 und Blue­tooth 5.3 parat.

Eben­falls eine gute Perfor­mance liefert der MediaTek Dimen­sity 8020 im Edge 40 von Moto­rola Mobi­lity.